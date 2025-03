Lachs in Zitronen-Sahnesoße: cremig-frischer Fischgenuss

Ziehe Schalotte und Knoblauch ab und schneide beides in sehr feine Würfel.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Lachsfilets scharf von beiden Seiten an, sodass sie Farbe bekommen. Nimm sie aus der Pfanne.

Füge etwas mehr Öl hinzu und schwitze Schalotte und Knoblauch in der gleichen Pfanne farblos an.

Lösch mit dem Weißwein ab und gieße die Sahne an. Füge Gemüsebrühe hinzu, bis die Soße eine sämig Konsistenz hat. Reibe die Zitronenzeste hinein. Schneide die Zitrone in Scheiben und gib sie mit in die Soße.