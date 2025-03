Schnelle Knoblauchnudeln mit Parmesan: Blitzrezept für den Feierabend

An manchen Abenden muss es einfach schnell gehen und man hat wenig Lust, ewig in der Küche zu stehen und ein aufwendiges Mahl zu kochen. Genau da kommen wir ins Spiel und präsentieren dir heute ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Knoblauchnudeln.

Rezept für Knoblauchnudeln: Wenn’s schnell gehen muss

Pasta geht immer und wenn sie dann auch noch so gut schmeckt und leicht zuzubereiten ist wie die Knoblauchnudeln, hat man auf ganzer Linie gewonnen.

Für die Knoblauchnudeln brauchst du keine extravaganten Zutaten oder Stunden in der Küche zu stehen. Mit nur wenigen Zutaten kannst du in kürzester Zeit eine köstliche Mahlzeit zaubern. Alles, was du brauchst, sind Spaghetti, Knoblauch, etwas Butter und Parmesan. Das macht sie zum idealen Gericht nach einem langen Tag oder wenn überraschend Besuch ansteht.

Im Gegensatz zum klassischen Rezept für „Aglio e Olio“ verwenden wir anstelle von Olivenöl Butter und lassen auch den Spritzer Zitronensaft weg. Fehlt dir die Petersilie, kannst du auch auf Basilikum oder Oregano zurückgreifen. Hauptsache, die Kräuter sind frisch, das schmeckt am besten.

Knoblauchnudeln sind die perfekte Wahl, wenn du in kürzester Zeit eine köstliche Mahlzeit auf den Tisch bringen möchtest. Probiere es aus und lass dich von dem vollen Knoblaucharoma verzaubern! Ran an die Töpfe, fertig, los!

Auch wenn die Knoblauchnudeln so lecker sind, dass du sie immer wieder essen willst, haben wir noch weitere Gerichte, die sich schnell und einfach nachkochen lassen. Unsere Pasta al Limone ist im Eiltempo fertig und richtig lecker. Und auch für die cremige Feta-Spinat-Pasta brauchst du kaum mehr als eine halbe Stunde am Herd zu stehen. Aber auch diese 9 Nudelgerichte zum Nachkochen sind perfekt, wenn es mal wieder schnell gehen muss.