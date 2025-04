So machst du Frikadellen im Airfryer

Frikadellen am Spieß mit Tomatensoße - leckeres Hackbällchen Rezept fürs Fingerfood Buffet

Kleine Frikadellen mal anders - als Hackbällchen am Spieß mit Tomatensoße - deine Geheimwaffe fürs nächste Fingerfood-Buffet!Dafür brauchst du (für 6 Portionen):Für die Hackbällchen:750 g Rinderhackfleisch1 TL Salz1/2 TL Pfeffer1 Ei1 TL Kreuzkümmel1 TL PaprikaFür die Spieße:1 Portion BlätterteigFür die Tomatensoße:1 EL Olivenöl1 gewürfelte Zwiebel1 gehackte Knoblauchzehe300 ml PizzatomatenSalz und Pfeffer1/2 TL Kreuzkümmel1 TL gehackte Minze1 TL gehackte PetersilieSo geht es: Verknete das Hackfleisch gleichmäßig mit Gewürzen und Ei.Forme aus dem Hackfleisch wenigstens 20 gleich große Hackbällchen (je Spieß benötigst du vier davon).Schneide den ausgerollten Blätterteig in sechs gleich dicke Streifen.Nun stich einen Schaschlikspieß durch ein Ende des Blätterteigstreifens und setzte ein Hackbällchen darauf. Stich erneut Teig auf, den du um das Bällchen legst, und fahre mit einem weiteren Hackbällchen fort, bis vier Stück am Spieß sind. Der Blätterteig bildet dabei am Ende ein doppeltes S, das sich um die Bällchen schlängelt.Bei 180 °C werden die Spieße für 10 Minuten gebacken.Für den Dip erhitze das Olivenöl und brate Zwiebel und Knoblauch an. Fülle mit den Pizzatomaten auf und füge dann sowohl die Gewürze als auch die Kräuter zur Soße hinzu. Nun lasse sie so lange einkochen, bis die Soße eingedickt ist.