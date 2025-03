Cremig-fruchtiger Kuchen: So machst du Apfel-Cheesecake

Du suchst nach einem Hingucker für die nächste Kuchentafel oder einem Dessert für ein Mehrgangmenü? Dann bist du hier richtig! Denn dieser Apfel-Cheesecake glänzt in drei Schichten: Biskuitboden, Apfelkompott und Frischkäse. Damit ist der Kuchen nicht nur super lecker, sondern auch noch ein echter Blickfang.

Drei Schichten für ein Halleluja: das ist Apfel-Cheesecake

Für diesen leckeren Apfel-Cheesecake musst du etwas Zeit einplanen. Das mag erstmal anstrengend klingen, aber jede Minute davon lohnt sich, glaub mir! Zunächst brauchst du einen Biskuitboden. Dieser wird besonders fluffig, wenn du halb Mehl, halb Stärke verwendest und beides vor dem Vermischen durchsiebst. So vermeidest du kleine Klümpchen. Schlage außerdem etwas Eiweiß steif und hebe das Mehl vorsichtig unter. Wichtig ist, dass du es nicht auf einmal hinzugibst. So kann sich ein Klumpen bilden, der nicht aufgeht, selbst wenn du Backpulver verwendest.

Die Mittelschicht deines Cheesecakes besteht aus einem säuerlich-süßen Apfelkompott. Verwende dafür eine saure Sorte wie Boskop, um einen leckeren Kontrast zum süßen Rest des Kuchens zu schaffen. Schneide die Äpfel klein und koche sie mit Zucker und Apfelsaft zu einem Kompott. Wir geben außerdem ein Paket Vanillepuddingpulver hinzu, damit die Schicht fest wird. Verteile das Kompott auf dem Biskuitboden und stelle alles kalt, während du die Frischkäseschicht zubereitest.

Hier orientieren wir uns an einer Philadelphia-Torte, stellen also eine Frischkäsecreme her, die wir mit Gelatine mischen, damit sie fest wird. Diese Creme verteilst du auf dem Kompott und schon wandert der Kuchen erneut in den Kühlschrank. Nach etwa 3 Stunden kannst du ihn dann servieren. Und wie gut er aussieht!

