Rewe: Ausgerechnet jetzt – Weihnachtsplätzchen auf der Kippe? „Noch alle Latten am Zaun?“

Nicht nur Weihnachtsmärkte gehören zur Winterzeit einfach dazu. Vor den Festtagen bringen wir uns auch zuhause gerne mit Glühwein und selbst gebackenen Plätzchen in Weihnachtsstimmung.

Eine Rewe-Kundin hat jetzt aber eine Entdeckung in ihrer Filiale gemacht, die Back-Fans ordentlich die Stimmung vermiesen dürfte. Denn ausgerechnet bei einer Zutat, die in fast jedes Weihnachtsplätzchen gehört, wurde bei Rewe dermaßen an der Preisschraube gedreht, dass es das ganze Weihnachtsfest ins Wanken bringen könnte.

Rewe-Kundin ist entsetzt!

Eigentlich wollte sich die Supermarkt-Kundin online nur über die aktuellen Preise informieren. Dabei blieb sie aber bei einem Angebot der Rewe-Eigenmarke „Ja!“ plötzlich hängen. „Bei Rewe kostet ein 200g – Tütchen ja! gemahlene Haselnüsse geschlagene 2,99 €!! Haben die eigentlich noch alle Latten am Zaun?“, machte sie ihrem Ärger auf „X“ Luft.

Sie orakelte bereits eine Back-Katastrophe. „Sollen sich arme Menschen in diesem Land nicht mal mehr das Backen von Plätzchen mit ihren Kindern leisten können?“, fragt sie in die Runde. Prompt tun auch andere Rewe-Kunden ihren Ärger kund.

Kundin packt aus: „Total schockiert“

So äußert eine andere Kundin des Supermarkt-Riesen eine irre Vermutung. „Liegt gefühlt an Rewe. War da Freitag erst ausnahmsweise und hab die kranken Preise bemerkt, kaum ja-Produkte zur Auswahl. Vieles überteuert, ich war total geschockt, kein Rewe mehr für Wocheneinkauf“, lautet ihr deutliches Fazit.

„Rewe Butter kostete auch 3,99 Euro", bemerkte auch die nächste Kundin. Das erlebt die Kundschaft aber scheinbar nicht nur bei der Supermarkt-Kette. Denn auch bei Netto sorgte ein Angebot für Entsetzen und könnte sogar die nächste Hamsterkauf-Welle herbeibeschwören.