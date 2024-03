Rewe macht es offiziell – Kunden schlackern mit den Ohren

Die Supermärkte und Discounter lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um die Kunden zu begeistern. Doch nicht jede Neuerung bei Rewe, Aldi und Co. löst bei der Kundschaft auch Beifallsstürme aus.

Jetzt jedoch haut Rewe mal wieder ordentlich einen raus und setzt damit eine regelrechte Supermarkt-Revolution in Gang. Rewe will als erster mit einem völlig neuen Filialkonzept vorpreschen – und das ausgerechnet auf dem veganen beziehungsweise vegetarischen Markt.

Rewe mit pflanzlicher Revolution

Etwa zwölf Prozent der Deutschen verzichten mittlerweile komplett auf Fleisch, neun Prozent ernähren sich vegetarisch und drei Prozent vegan, heißt es in einem aktuellen Bericht des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels. Auf diesen Zug springen auch immer mehr Supermärkte und Discounter auf – und bieten schon seit lange Zeit pflanzliche Produkte beziehungsweise Ersatzprodukte an.

+++ Rewe: Aus und vorbei! Supermarkt-Kette bleibt keine andere Wahl +++

Der Supermarkt-Konzern Rewe will aber noch einen draufsetzen und eröffnet jetzt die erste komplett vegane Filiale. In Berlin-Friedrichshain will man den gewagten Schritt gehen und nur noch ausschließlich pflanzliche Produkte anbieten. Nach Angaben der Rewe Group können sich Kunden auf über 1400 vegane Produkte freuen.

Pläne ernten auch Kritik

Rewe soll dabei eine Supermarkt-Filiale von Veganz übernehmen, die im Dezember 2023 geschlossen wurde. Wann genau die neue Filiale eröffnen wird, ist noch ungewiss. Bislang teilte Rewe lediglich mit, dass es ab Frühjahr 2024 so weit sein soll. Auch ob noch weitere Filialen mit dem gewagten Konzept an den Start gehen sollen, ist noch unklar.

Viele Kunden können sich ob der Hammer-Ankündigung aber schon jetzt kaum zurückhalten. „Noch ein Argument, instant nach Berlin zu ziehen“, schreibt so etwa ein Nutzer bei X (ehemals Twitter). „Bäm“, wird auch eine andere deutlich.

Doch nicht alle gehen so positiv mit der Ankündigung um. „Get woke, go broke“, kommentieren so etwa einige X-Nutzer. „Ich sch*** auf Rewe!“ Ein anderer orakelt dagegen die nächste Pleite: „Ach, und weil das mit Veganz vorher so gut lief, glaubt Rewe nun, läuft es bei ihnen besser? Selbst Edeka hat das Handtuch geworfen. Ist ein vorprogrammierter Flop, viel Spaß mit dem Insolvenzverwalter.“