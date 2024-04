Rewe verändert sein Konzept – „Wir sind überwältigt“

Eine vegetarische oder vegane Ernährung ist längst keine Ausnahme mehr bei der deutschen Bevölkerung. Viele sind mittlerweile bereit, ganz auf Fleisch zu verzichten oder zumindest den eigenen Fleischkonsum zu reduzieren.

Die neue Einstellung im Land hat Rewe dazu gebracht, sein Konzept zu ändern. Und zwar mit einer Neueröffnung an einem Standort in Berlin, wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet.

Rewe: Diese Neueröffnung ist an einem besonderen Ort

Am Donnerstag (11. April) hat der Supermarkt Rewe eine voll pflanzliche Filiale eröffnet. Und das ist ein Novum, denn dabei handelt es sich um die erste Filiale in Deutschland, die der Supermarkt überhaupt eröffnet hat. Und das an einem besonderen Ort: der Warschauer Straße. Genau in dem Geschäft, in dem bis vor wenigen Monaten noch die Supermarkt-Kette Veganz war.

„Wir haben einen Standort gesucht, an dem viele Menschen affin sind für eine vegane oder vegetarische Ernährung. Friedrichshain ist ein buntes, lebendiges Viertel. Hier herrscht eine große Offenheit, was Ernährung betrifft“, erklärt Unternehmenssprecherin Stephanie Behrens gegenüber unserem Partnerportal BERLIN LIVE. Trotzdem möchte man nicht nur Veganer und Vegetarier ansprechen, „sondern wirklich alle“, betont Behrens.

Rewe erfährt großen Zuspruch

Das Vorhaben scheint Früchte zu tragen. Bereits am Eröffnungstag war in dem veganen Geschäft schon richtig viel los. Das führte sogar dazu, dass die Rewe-Filiale bereits gegen Mittag neue Ware bestellen musste, erzählt Behrens. Man habe sich wirklich sehr über den großen Andrang gefreut und sei überwältigt: „Wir haben in den letzten Wochen schon mitbekommen, dass ein großer Zuspruch herrscht. Von dem Ausmaß sind wir aber wirklich nicht ausgegangen.“

In der neuen pflanzlichen Filiale werden über 2.700 Produkte angeboten. Es muss sich auch niemand über erhöhte Preise Sorgen machen, weil sie preislich auf demselben Niveau sind wie in jedem anderen Rewe in Berlin. Auch sonst macht die Filiale optisch einen gewöhnlichen Rewe-Eindruck. Dass der Supermarkt nicht ganz herkömmlich ist, merkt man erst durch einen Blick ins Kühlregal.

