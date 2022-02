Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe und Co.: Rückruf! Produkte könnten krebserregenden Stoff enthalten

Großer Rückruf bei Rewe und Co.!

Schon am 24. Januar hat es einen Rückruf bei Rewe und Co. von der Emil Reimann GmbH gegeben. Damals ist Dresdner Früchtebrot zurückgerufen worden. Jetzt sind aber weitere Produkte betroffen – und die werden auch bei Rewe und Co. verkauft!

Rewe und Co.: Rückruf! Krebserregender Stoff vermutet

Der Hersteller hat über den Rückruf verschiedener Mindesthaltbarkeitsdaten der Artikel Dresdner Früchtebrot (500 Gramm), gebrannte Mandeln (200 Gramm), gebrannte Erdnüsse (200 Gramm), Zimi-Ministollen (250 Gramm), Zimt Stollen (750 Gramm) informiert.

Rewe und Co. rufen Produkte zurück, die gesundheitlich schädlich sein könnten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Lobeca

In der Zutat „Zimt gemahlen“ sollen sich geringe Rückstände von 2-Chlorethanol befinden, ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid. Sie ist in allen genannten Produkten verwendet worden. Brisant: Der Stoff ist sogar potenziell krebserregend, beim Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

----------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

Über die Angebote kannst du dich regelmäßig im Prospekt und online informieren

----------------------

Deshalb werden Kunden dazu aufgefordert, die Produkte mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten vorsorglich nicht zu essen. Die genauen Chargen können Betroffene unter produktwarnung.eu nachlesen.

----------------------

Mehr News über Rewe:

----------------------

Rewe und Co.: Kunden können Geld zurückerstattet bekommen

Die Produkte können auch ohne Vorlage des Kassenzettels im Supermarkt oder beim Discounter zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet. Nach Unternehmensangaben sind ausschließlich Produkte mit den aufgelisteten Chargennummern betroffen.

----------------------

Weitere Top-Themen:

----------------------

Gleiche Produkte mit anderen Chargenprodukten seien nicht betroffen. (mg)