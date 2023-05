Rewe nutzt tagtäglich DIESEN Trick – Kunden bemerken es nicht mal

Wer seine Waren an den Mann oder die Frau bringen will, der greift auch gerne mal auf altbekannte Tricks zurück – das ist im Supermarkt nicht anders. Auch Rewe weiß sich damit zu helfen. Schließlich geht es hier jeden Tag um eine Menge Geld.

+++ Rewe: Dringende Warnung vor DIESEM Bio-Produkt – Gefahr für die Gesundheit +++

Sollte es mal jemand nicht so mit dem Bezahlen haben oder auf andere Weise versuchen, den Filialen, Mitarbeitern oder Kunden zu schaden, dann kann Rewe den Täter leichter identifizieren. Dafür braucht es nur ein paar Farben an der Ein- und Ausgangstür.

Rewe weiß sich zu helfen

Vielleicht ist dir dieses Detail auch schon in einer Filiale in deiner Nähe aufgefallen. Wenn du dir den Türrahmen am Ein- und Ausgang ansiehst, dann kannst du hier eine farbige Leiste erkennen. Die hängt hier vertikal in der Tür und weist vier Farben auf. Von oben nach unten sind das die Farben Grün, Gelb, Schwarz und Rot – wie eine Mischung aus einer Ampel und der Deutschlandflagge.

Auch interessant: Rewe, Lidl & Co.: Akzeptieren Einkaufswagen bald keine Münzen mehr? Das müssen Kunden wissen

Aber was hat es mit den farbigen Türleisten bei Rewe auf sich? Auch im Netz geht die Frage bereits unter Kunden rum. Sollen sie den Eingang verschönern? Sicher nicht. Die sind nämlich nicht nur Zierde, erklärt ein Supermarktsprecher.

So kommt der Supermarkt Tätern auf die Spur

Die Farben sollen bei der Identifikation von Tätern helfen, erklärt der Supermarkt. Und es gibt sie schon sehr lange. „Die Markierungen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Sicherheits- und Präventionsstrategie in allen unseren Märkten. Sie tragen dazu bei, die Größenbeschreibung eines möglichen Täters zu erleichtern“, so ein Rewe-Sprecher gegenüber der „TZ“.

Mehr Themen:

Wenn es ein Dieb beispielsweise schaffen sollte, unaufgehalten aus der Filiale zu türmen, brauchen die Mitarbeiter ihm nur hinterhersehen und können, sobald er die Tür passiert, seine Größe anhand der Farbmarkierung abschätzen. Und damit kann die Polizei den Kriminellen schneller finden. Mehr Details zu der Markierung verrät der Supermarkt allerdings nicht, nur, dass es diese auch bei der Unternehmensschwester Penny gibt.