Rewe: US-Amerikanerin steht an der Kasse – deutsche Kunden können nicht fassen, was sie macht

Andere Länder, andere Sitten – dieses Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Nicht nur beim Essen oder bei Traditionen gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Ländern und Kulturen, sondern auch und vor allem im Supermarkt.

Immer wieder bemerken Ausländer in Deutschland für sie kuriose Unterschiede, wenn sie bei Edeka, Aldi oder Rewe einkaufen. So auch die US-Amerikanerin Helene Sula, die ihre Erfahrungen in deutschen Supermärkten auf TikTok teilt. Dort berichtet sie auch von einem peinlichen Fauxpas an der Kasse einer Rewe-Filiale, die einige deutsche Kunden sicher ein paar Nerven gekostet hat.

+++ US-Amerikaner wettert gegen die Deutsche Bahn – „Hat es wieder einmal geschafft!“ +++

Rewe: Amerikanische Kundin sorgt für Kassen-Chaos

Als Reise-Bloggerin unterhält Helene Sula auf TikTok über 300.000 Follower, konnte für ihre Clips bisher über 15 Millionen Likes einsacken. Auf ihrem Kanal nimmt die junge Frau ihre Fans mit in alle möglichen europäischen Länder, teilt Geheimtipps und kuriose Gegebenheiten. Besonders deutsche Supermärkte sind für Ausländer wie Sula immer wieder etwas Aufregendes.

+++ Verrückte neue Coca-Cola-Sorte im Regal – Kunden wird ganz anders +++

So behandelt die TikTokerin in einem Video den Besuch einer Aldi-Filiale, karikariert unter anderem das schnelle Kassierverhalten der Mitarbeiter. Doch auch sich selbst zieht Helene offen durch den Kakao – so berichtet sie in einem Kommentar unter dem Video, dass sie einmal in einer Rewe-Filiale für Chaos gesorgt hat.

„Einmal habe ich in einem Rewe eine ganze Schlange aufgehalten, weil ich keine Ahnung hatte, dass ich meine Sachen einpacken sollte“, gibt sie zu – und erntet dafür einige lachende Smileys.

„Fühlte mich, als würde ich stehlen“

Unter dem Beitrag berichten auch einige andere Ausländer von ihren Erfahrungen in deutschen Supermärkten wie Aldi oder Rewe. Eine Frau kommentiert: „Beim ersten Mal wusste ich nicht, dass ich meine eigene Tüte mitbringen sollte“, woraufhin Helene erwidert: „Ja, ich fühlte mich auch so, als ob ich stehlen würde, als ich meine Lebensmittel in meinen Rucksack packte.“

Mehr aktuelle Themen:

Eine andere Kommentatorin erinnert sich: „Als ich in Deutschland war, habe ich die Lebensmittel nicht aus dem Handkorb genommen. Die Kassiererin war so wütend, dass sie die Lebensmittel herumschleuderte.“ Diese Lektionen bei Rewe werden die ausländischen Kunden wohl nicht vergessen!