Lebendiges Tier im Regal bei Rewe entdeckt – Kunden völlig perplex

Wie erledigst du deine Einkäufe? Besorgst du alle zwei Tage ein bisschen oder eher an einem Tag alles für die gesamte Woche? Gehst du am liebsten in einen Discounter wie Aldi oder bevorzugst du Supermärkte wie Rewe? Fragen über Fragen. Aber gut, dass wir die Wahl haben. Denn Einkaufen ist für viele ein nicht unerheblicher Teil des Alltags. Und der sollte so vonstattengehen, wie wir uns das wünschen.

Doch manchmal läuft es bei einem eigentlich harmlosen Einkauf ganz anders, als man denkt. Ein Kunde in Ulm hat jetzt in einem Rewe-Regal ein echtes Tier entdeckt und konnte kaum glauben, was er da sieht. Und nein, es war nicht nur ein kleines Insekt oder eine Spinne.

Kunde schaut ins Salat-Regal bei Rewe und entdeckt ein lebendiges Tier mit Federn

Bei einem Einkauf können viele Dinge passieren. Ein Kunde bei Rewe hat sich zum Beispiel ziemlich geärgert, weil in seiner Brokkoli-Packung anscheinend weniger Inhalt war, als angegeben. Zum Glück hatte der Supermarkt eine gute Erklärung dafür (hier mehr dazu). Doch was einem jungen Mann aus Ulm jetzt passiert ist, ist kaum zu glauben. Als er während seines Einkaufs gerade am Salat-Regal stand, traute er seinen Augen kaum. Da saß doch tatsächlich ein kleiner, lebendiger Vogel mittendrin auf einem Preisschild und schaute ihn mit seinen niedlichen Knopfaugen an. Das passiert einem wohl nicht alle Tage.

Daher zückte der Rewe-Kunde auch direkt sein Handy und schoss ein Beweisfoto, um es kurz darauf bei „X“ zu posten. Sein lässiger Kommentar dazu: „Die haben doch echt einen Vogel bei Rewe.“ Auch die anderen User sind verdutzt bis belustigt und fragen unter anderem: „Ist das ein Stückpreis oder gilt das für 100 g Spatz?“ Ein anderer ist sich sicher: „Bei dem Preis sicher aus China.“ Das kleine Vögelchen saß nämlich ausgerechnet auf einem Tiefpreisschild.

Wie kommt der Vogel in den Supermarkt?

Doch wie kommt der kleine Spatz eigentlich in den Rewe hinein? Das lässt sich wohl nur mutmaßen. Doch er könnte natürlich einfach mit einem Kunden durch die offene Tür des Supermarktes hereingekommen sein. Und dann hat er womöglich nicht mehr herausgefunden und sich erstmal beim Salat eine Verschnaufpause gegönnt.

Dabei ist der Vogel gar nicht das größte Tier, das einmal zwischen den Lebensmitteln in einem Laden gefunden wurde. Bei Aldi in der US-Großstadt Chicago sorgte mal ein ausgewachsener Kojote für einen Polizeieinsatz (wir berichteten).