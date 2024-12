Rewe: Kundin kann Blick nicht von Tiefkühltruhe lassen – „Es reicht langsam“

Als eine Kundin bei Rewe nichtsahnend an der Tiefkühltruhe vorbeiläuft, trifft sie fast der Schlag. Sie kann nicht glauben, was sie da sieht.

Vor Schreck muss sie gleich ein Foto in den sozialen Netzwerken posten. Und auch die anderen User können es nicht fassen und teilen sogleich ihre eigenen Erlebnisse. Doch was hat die Kundin bei Rewe nur entdeckt?

Rewe: Kundin kriegt Schreck beim Blick in die Tiefkühltruhe – „Ausgeschlachtet“

Gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit wird es noch mal deutlich – viele von uns hetzen nur noch von A nach B vor lauter To Do’s: Von der Arbeit, zum Kindergarten, von dort in den Supermarkt, zwischendurch noch Geschenke besorgen, Essen planen, Haushalt erledigen, Freunde treffen, ins Fitnessstudio gehen… Die Aufgaben scheinen schier unendlich. Vielleicht bieten uns wenigstens die Supermärkte und Discounter wie Rewe, Aldi und Co. eine kleine Verschnaufpause. Ein bisschen shoppen und bummeln bei Weihnachtsmusik – klingt doch gar nicht so schlecht, oder?

Doch was eine Kundin jetzt bei Rewe entdeckt hat, lässt ihren Puls in die Höhe schnellen. Als sie an der Tiefkühltruhe vorbeiläuft, fällt ihr dieses Produkt sofort ins Auge: „Dubai Schokoladen-Eis“. Genau, da liegt die Vermutung nahe, dass der Trend der Dubai-Schokolade jetzt wohl auch beim Eis angekommen ist. Viele Supermärkte, Discounter und auch Weihnachtsmärkte sind ja längst auf den Zug aufgesprungen. Klar, dass es diesen Trend auch beim Eis geben muss.

Dubai-Schokolade spaltet die Gemüter

Die Kundin muss ihre Entdeckung gleich mal bei „X“ (ehemals Twitter) posten und schreibt dazu: „Rewe, es reicht langsam“. Die anderen User springen gleich darauf an. Und man merkt, viele sind doch eher genervt von dem Trend. Hier heißt es nämlich unter anderem: „Das wird ausgeschlachtet bis zum Tod“ oder auch „Ich hab auch schon Dubai-Muffins gesehen“, dahinter ein Totenkopf-Zeichen.

Doch so lange es noch so viele Menschen gibt, die diesen Trend mitmachen und viel Geld für Produkte mit Dubai-Schokolade ausgeben, wird er wohl erstmal ungebrochen sein. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt.