Rewe hat es schwarz auf weiß – Supermarkt-Kette steht das Wasser bis zum Hals

Es steht schlecht um Rewe. Finanziell hat sich die Supermarkt-Kette ganz schon verausgabt in den vergangenen Jahren. Das offenbarte sich nun auch im Geschäftsbericht von 2023, der dem „Handelsblatt“ vorliegen soll. Mehrere Milliarden Euro Schulden belasten den Haushalt des Unternehmens.

Und es ist kein Ende in Sicht. Noch mehr Schulden warten in Zukunft auf Rewe. Was für Konsequenzen sich daraus wohl ergeben? Werden auch Kunden die Miesen-Situation der Kette zu spüren bekommen?

Rewe in der Schuldenfalle

Die Schulden belaufen sich laut Geschäftsbericht von 2023 auf knapp über 16 Milliarden Euro, so Konzernchef Lionel Souque. Wie das Unternehmen in einer Stellungnahme anmerkt, sind das die Nettoschulden inklusive der „Leasingschulden“ wie der künftigen Mieten. Der Kölner Konzern sieht das allerdings positiv. „Diese nehmen naturgemäß zu, da wir expandieren und Mietverträge verlängern.“

Als Gründe für die hohe Verschuldung führt das Unternehmen zudem „ungeplante Akquisitionen“ und andere Ausgaben an, aber auch das Lager sei voll unverkaufter Ware, die ihm auf der Tasche liege. Um in die Zukunft des Konzerns zu investieren, müssen laut Finanzchef Telerik Schischmanow sogar noch neue Schulden aufgenommen werden.

Rewe sucht einen Ausweg

Es fing alles 2020 mit der Übernahme von Lekkerland an. 762 Millionen Euro kostete der Coup, um das „Rewe-to-go“-Konzept zu stärken. Dann noch die Abfindungen an die Mitarbeiter des hausinternen Reiseanbieters DER Touristik während der Coronakrise. Zudem habe sich die Zinsbelastung an die Gläubiger innerhalb von zwei Jahren von unter einem auf fast fünf Prozent erhöht.

Volle drei Jahre würde es dauern, den Schuldenberg abzubauen. Und dafür dürfte das Unternehmen aber auch keine neuen Schulden machen. Das ist aber nicht möglich. Was also tun? Die erhöhte Handelsspanne von über 21 Prozent zeigt zumindest, dass gut Geld reinkommt.

Doch damit müsse laut Schischmanow nun „strenger“ umgegangen werden. Dennoch will Souque an dem schlecht laufenden Lieferdienst festhalten. Direkte Kürzungen sind also nicht geplant. Vielleicht kann ja der Coup zwischen Lekkerland und Jet den gewünschten Gewinn bringen. >>Hier mehr zu dem Thema.