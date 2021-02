Rewe: Supermarkt ruft DIESES Tiefkühl-Produkt zurück! Du solltest es auf keinen Fall essen

Wichtiger Rückruf bei Rewe!

Die Lebensmittelsvertriebs-GmbH (LVG) ruft ein tiefgekühltes Kartoffelprodukt der Rewe-Eigenmarke „Beste Wahl“ zurück. Vom Verzehr werde „dringend abgeraten“, hieß es am Freitagabend in einer Mitteilung an die Kunden.

Rewe ruft Tiefkühl-Produkt zurück –

Gefahr für die Gesundheit!

Im Detail geht es dabei um folgendes Produkt:

Kartoffelrösti, 600 Gramm (Rewe Beste Wahl)

EAN Nummer: 4388860610741

Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.12.2022 / 17.12.2022 / 18.12.2022

Diese Tiefkühl-Kartoffel-Rösti von Rewe werden zurückgerufen. Foto: LVG Lebensmittel Vertriebs GmbH

In den tiefgefrorenen Kartoffelrösti wurden laut dem Hersteller Plastikteile nachgewiesen. Dabei soll es sich um transparentes Hartplastik handeln, die Teilchen könnten bis zu einem Zentimeter groß sein.

Der Vertrieb hat sofort reagiert und das Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen.

Rewe-Rückruf: Rückerstattung ohne Kassenbon

Kunden können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Gleichzeitig weist die LVG darauf hin, dass Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und anderen EAN-Nummern nicht von dieser Warnung und dem Rückruf betroffen seien. (at)