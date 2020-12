Rewe bietet neues Getränk an – viele Kunden fallen vom Glauben ab

Der Supermarkt Rewe überrascht seine Kunden gerade mit einem neuen Getränk im Sortiment. Diese sind absolut sprachlos, was Rewe neu anbietet.

Und das ist das neue Produkt:

Glühwein oder doch Bier? Wäre doch die perfekte Mischung, hat sich Rewe gedacht.

Rewe bietet ein neues Getränk an. Die Kunden sind baff. (Symbolbild) Foto: imago images

Rewe: Neues Getränk im Supermarkt macht sprachlos

Gerade in der kalten Jahreszeit sind warme Getränke beliebt. Das weiß auch Rewe, wie die Einführung seines neuen Getränks zeigt. Der Supermarkt schreibt dazu auf Facebook: „Warum das Bier kaltstellen, wenn man es auch glühend heiß genießen kann?“

Doch meint Rewe es tatsächlich ernst? Ein glühend heißes Bier? Ja! Denn: „Dieser Bier-Punsch mit weihnachtlichen Gewürzen passt wunderbar zur winterlichen Jahreszeit“, so der Supermarkt weiter.

Rewe-Kunden sind begeistert

Es mag sich merkwürdig anhören und auch die Kunden sind fassungslos. Größtenteils begeistert kommentieren sie den Beitrag zu dem „Glühbier“ zum Beispiel so:

„An alle Mitarbeiter, ein großes Dankeschön - in diesen Zeiten und alle so nett und freundlich. Liebe Grüße an Rewe Wennigsen... Ein ganz tolles Team.“

„Super lecker das Glühbier.“

„Warmes Bier bekamen bei uns Patienten, die einen Blasenstein hatten, dazu Bewegung durch schnelles Treppensteigen .Bei den meisten ging der Stein ab.“

„Meine Oma hat immer Biersuppe gekocht. Immerhin ist sie damit weit über 80 geworden, auch wenn ich Bier kalt bevorzuge, scheint es zumindest nicht zu schaden. Wäre also einen Versuch wert...“

„In meiner Heimat, Polen, gibt es in kalten Zeiten immer warmes Bier mit Himbeersaft.“

„Mikrowelle ist gut. Bissl Pfeffer und Tabasco dazugeben, dann hilft das auch super gegen Grippe.“

„Glühbier? Einmal probiert. Total eklig.“

Rewe-Getränk mit weihnachtlicher Note

Das „Glühbier“ erinnert in seiner Zubereitung durchaus an Glühwein. Denn man sollte es zunächst erhitzen, dann eine Zimtstange, Sternanis und Nelken in ein Tee-Ei füllen und in den Topf geben.

Rewe hat ein neues Getränk im Sortiment. Foto: imago images / Martin Wagner

Das ist Glühbier:

alkoholisches Heißgetränk als Alternative zum herkömmlichen Glühwein

In Begien wird es speziell als warmes Kirschbier angeboten

Es besteht aus Dunkelbier

der süßsaure Geschmack wird mit Kirschsaft erzeugt

Im Eichenfass muss es dann fast ein Jahr lang reifen

danach wird es mit Honig oder braunem Zucker gesüßt

Auch sind oft weihnachtliche Gewürze wie Nelken, Sternanis, Kardamm und Zimt enthalten

Anschließend reibt man Orangenschale ab und fügt Honig oder Zucker hinzu, rührt die Mischung um und lässt diese circa 15 Minuten abseits der Herdplatte ziehen. Zuletzt entfernt man die Gewürze, gießt den Saft dazu und erwärmt das Getränk nochmals. Dann kann es serviert werden, wie Rewe schreibt. Nun also prost!

Rewe: Lieferbote bekommt einen Schrecken

