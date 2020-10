REWE-Kundin entdeckt kurioses Schild – „Gruseln mal anders“

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Halloween steht vor der Tür. Das Grusel-Fest wird zwar in Deutschland noch nicht so ausgelassen zelebriert wie in den USA, doch es erfreut sich auch hier immer größerer Beliebtheit. In diesem Jahr wurden Kinder jedoch wegen des Corona-Virus gebeten, auf die sonst obligatorische Süßes-oder-Saures-Runde zu verzichten.

In der Halloween-Woche entdeckte eine Rewe-Kundin am Eingang des Supermarktes ein Schild, welches sie sofort stoppen ließ. Auch wenn es inhaltlich nichts mit dem Feiertag zu tun hat, so sei das Rewe-Schild definitiv zum Gruseln, wie sie findet.

Rewe-Kundin entdeckt Fehler bei Schild

Thematisch behandelt das Schild nämlich die aktuellen Corona-Regeln. Wegen der Sperrstunde dürfen Lokale und Gaststätten nur noch bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Auch die Geschäfte müssen dann schließen. Einige Rewe-Läden, die sonst bis zur Geisterstunde um Mitternacht geöffnet hätten, schließen also bereits eine Stunde früher.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

heut gibt es rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Darüber wollte der betroffene Rewe-Markt seine Kunden auf einem Schild informieren. Doch dabei unterlief ihm ein kleiner Tippfehler. So heißt es auf dem Schild: „Vorrübergehende Öffnungszeiten. Wir schließen bereits um 23 Uhr.“ Na, ist dir der Tipper schon ins Auge gestoßen?

Beim Wörtchen „Vorrübergehende“ hat sich ein „r“ zu viel eingeschlichen! Die Rewe-Kundin meint dazu: „Halloween-Woche...gruseln mal anders! Finde den Fehler!“ Sicher: So ein kleiner Tipper kann immer mal passieren und lässt sich ja in der Regel auch schnell korrigieren. Die Antwort des Rewe-Teams beweist allerdings einiges an Humor.

„Danke für eure humorvolle Rückmeldung!“

„Wir hoffen, du hast dich nicht zu sehr erschreckt. Verrätst du uns in einer privaten Nachricht bitte den Markt und deine E-Mail-Adresse, dann leiten wir deinen Hinweis weiter und spendieren vielleicht auch eine Nachhilfestunde in Rechtschreibung“, bittet das Rewe-Team mit einem Augenzwinkern. Die Reaktion kommt bei der Kundin super an. Sie sei der Bitte bereits nachgekommen und fügt hinzu: „Danke für eure humorvolle Rückmeldung!“

So ein netter Umgang miteinander ist wirklich alles andere als gruselig. (dav)