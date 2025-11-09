Rewe-Verkäuferin durchschaut Kunden – jetzt packt sie aus: „Peinlich“

Seit mehr als 50 Jahren, mehr als ein halbes Jahrhundert, arbeitet sie im Einzelhandel, konkret bei Rewe an der Kasse. Ulrike Schwerdhöfer aus Neu-Isenburg kennt ihre Kundschaft wie keine andere. Und nun plaudert sie ein wenig aus dem Nähkästchen.

Gegenüber der „FAZ“ erzählt sie alles, was sie im Laufe ihrer Zeit bei Rewe gelernt, erlebt und erfahren hat. Unter anderem spricht die 76-Jährige über Käufe, die den Kunden besonders peinlich sind und waren.

Rewe-Verkäuferin packt über „peinliche“ Käufe aus

Es sind vor allem zwei Produkte, die Kunden bei dem Gang zur Kasse gelegentlich rot werden lassen. Erotik-Zeitschriften würden oft mit der Rückseite nach oben auf dem Kassenband landen. „Zum Einscannen muss ich die aber umdrehen und denke: Ach, wie schön“, scherzt Schwerdhöfer.

Doch nicht nur bei Erotik-Zeitschriften beobachte die Kassiererin Schamgefühle. „Manche verstecken etwas, das ihnen peinlich ist und die anderen Kunden nicht sehen sollen“, erzählt sie. Auch Kondome würden zu den Produkten gehören, die Kunden gerne diskret kaufen möchten.

Dies würde vor allem für die jüngere Kundschaft gelten. Auch bei Rewe werden die klassischen Klischees also bedient. Und für Schwerdhöfer sei nichts komisch – in mehr als 50 Jahren an der Kasse hat die schließlich schon einiges gesehen und erlebt.

Kassenbon als spannendes Indiz

Die Rewe-Verkäuferin weiß allerdings nicht nur, was den Kunden peinlich ist. Sie kann auch erkennen, wessen Portmonee vielleicht ein wenig mehr gefüllt ist. „Ich weiß genau, ob Kunden Geld haben oder nicht“, verrät sie. Wohlhabende Kunden würden ohne zu zögern zu Bio-Produkten und Markenartikeln greifen.

Ein weiteres Indiz: Sie verlangen wohl meist keinen Kassenzettel. Ganz anders würden sich Kunden mit schmalem Budget verhalten. Diese sollen fast immer mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt kommen – selbst wenn sie nur wenige Artikel kaufen wollen. „Bei denen ist alles genau abgezählt, und sie kaufen möglichst viele Sonderangebote“, beschreibt die erfahrene Kassiererin.