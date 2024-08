Rewe: Supermarkt lockt jetzt mit Geld – es gibt aber einen Haken

Wer bei Rewe einkauft, hat eine riesige Auswahl an Obst, Gemüse, Getreideprodukten und Fleisch. Wer dafür sorgt, dass die Regale so prall gefüllt sind, sind die Landwirte. Das wurde durch die Bauernproteste deutlich, die im Dezember 2023 für Schlagzeilen sorgten. Plötzlich waren die Regale leer.

Um die Bauern noch mehr zu unterstützen, hat sich Rewe jetzt etwas Besonderes einfallen lassen. Und das lohnt sich für sie auch finanziell. Eine neue Plattform bringt Bauern und Händler zusammen. Für die Landwirte soll sich das richtig lohnen und zu mehr Umsatz führen. Die erste Bilanz fällt positiv aus.

Rewe: Landwirte sollen von neuer App profitieren

Mit dem Lebensmittel-Start-up “Loql” will die Rewe-Gruppe regionale Lebensmittelproduzenten und -händler vernetzen. Die Plattform bietet nach eigenen Angaben eine unkomplizierte Bestellabwicklung, einfache Kommunikation und schnelle Vernetzungsmöglichkeiten. Viele verschiedene Nutzergruppen, von Bäckern über Imker bis hin zu Winzern und Landwirten, nutzen „Loql“ bereits. Sie kommunizieren über die Plattform direkt mit den Rewe-Märkten und wickeln ihre Bestellungen darüber ab.

„Loql“ gibt es nicht nur als App, sondern auch als Website. Die Plattform ermöglicht es, Rewe-Märkte in der Nähe zu finden und direkt mit den Händlern in Kontakt zu treten. Landwirte und Co. können dort ihr Sortiment anbieten und verkaufen. Auch für die Händler lohnt sich „Loql“. Sie können die App als Einkaufshelfer nutzen, indem sie die gewünschten Produkte in den Warenkorb legen und unkompliziert bestellen.

Rewe zieht positive Bilanz

Bislang ist Rewe mit dem Verfahren sehr zufrieden. Die Auswertung der ersten internen Pilotphase fällt nach eigenen Angaben sowohl bei den lokalen Erzeugern als auch bei den Märkten sehr positiv aus.

Nicht nur, dass die Bestellvorgänge unkompliziert ablaufen, auch können die Märkte ihren Kunden frische und qualitativ hochwertige Produkte aus der Region anbieten. Die Metzger, Bäcker und Co. wiederum können ihre Produkte anbieten und ihren Umsatz steigern. Eine Win-Win-Situation für die Rewe-Märkte, die Erzeuger und letztlich auch für die Kunden!