Rewe: Kunde prahlt mit Preistrick – andere tadeln ihn! „Eher asozial“

Tag für Tag werden Kunden bei Aldi, Lidl oder Rewe mit den Konsequenzen der Inflation konfrontiert: Lebensmittel sind seit Monaten deutlich teurer als zuvor.

Kein Wunder, dass man sich da nach möglichen Spar-Tipps umsieht. Ein Rewe-Kunde hat daher seinen persönlichen „Lifehack“ auf Twitter geteilt – doch dafür erntete er keinesfalls nur Lob.

„So dribbelt man Rewe“ – Kunde teilt Einkaufstrick

„So dribbelt man Rewe“, kündigt er auf Twitter an. So koste ein Kilo Pinienkerne im Laden 41 Euro. Jedoch gibt es Pinienkerne auch als Beilage an der Salatbar, wo sich jeder Kunde seine persönliche Salatmischung zusammenstellen kann – und wo man pro 100 Gramm Salatmix 1,19 Euro zahlt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Pinienkern-Fan auf Twitter schlägt nun also vor, stattdessen einfach die Kerne an der Salatbar abzuschöpfen und somit nur 11,90 statt 41 Euro Kilopreis zu zahlen. „Wer sich nicht traut, kann auch ein Salatblatt dazulegen“, fügt er scherzhaft hinzu.

Während einige Nutzer tatsächlich beeindruckt von dieser „Gesetzeslücke“ sind, bringt der Trick des Kunden andere User komplett auf die Palme.

Dieser „Spartrick“ eines Rewe-Kunden kam alles andere als gut an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Kunde erntet Shitstorm: „Asozial“

Viele in der Twitter-Community werfen dem Pinienkern-Käufer Egoismus und Betrug vor:

„Kannst du Rewe noch mehr abziehen?“

„Ohne es den Armen zu geben, ist Robin Hood halt auch nur ein normales Arschloch.“

„Scheißegal. Hauptsache, Arschloch gewesen.“

„Ich hoffe, das ist dir wenigstens peinlich.“

„Statt clever finde ich solche ‚Lifehacks‘ eher asozial.“

Einige befürchten gar, dass ein solcher Trick sogar kontraproduktiv sein könnte: „Dann löst das Rewe, indem Pinienkerne nicht mehr angeboten werden.“

Mehr News zu Rewe:

Dann würde wohl auch der oben genannte Kunde dumm aus der Wäsche schauen, der sich so gerne mit kiloweise Pinienkernen eindeckt…

Rewe, Edeka, Aldi: Konkurrent erhebt heftigen Vorwurf – „Die Preise lügen“

Sind die Produkte bei Rewe, Edeka und Aldi wirklich günstiger als in Bio-Geschäften? Ein Konkurrent erhebt jetzt einen schweren Vorwurf. (Hier die Details)