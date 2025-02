Rewe Rückruf: Beliebtes Brot zurückgerufen – DAS steckt dahinter

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind sehr hoch, was auch die Kontrolle der Lebensmittel umfasst, die von Discountern oder Supermärkten wie Rewe verkauft werden. Trotz dieser strengen Kontrollen kann es vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen erfolgt bei Rewe oder anderen Verkaufsstellen ein Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf bei Rewe sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte Bestandteile, die dort nicht hineingehören und eine Gesundheitsgefahr darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Neben Fremdkörpern oder Verunreinigungen können auch fehlerhafte Kennzeichnungen eine Gesundheitsgefahr bedeuten. Gelegentlich werden nicht alle Inhaltsstoffe korrekt angegeben, was besonders für Allergiker gefährlich sein kann. Auch fehlerhaft aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien in einem Produkt können einen Rückruf bei Rewe und anderen Anbietern erforderlich machen.

In diesem Artikel informieren wir dich laufend über die neuesten Rückrufe der Supermarktkette Rewe.

American Sandwich zurückgerufen

Bei Rewe ist ein American Sandwich von einem Rückruf betroffen. Foto: Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG

Donnerstag, 6. Februar 2025: Die Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG hat informiert die Kunden über einen Rückruf bei Rewe. Bei dem zurückgerufenen Lebensmittel handelt es sich um das JA! American Sandwich in der 750g-Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 12.02.2025 – 17.02.2025. Als Grund für den Rückruf bei Rewe nannte das Unternehmen, dass das im Brot enthaltene Allergen Lupinenmehl nicht auf der Verpackung gekennzeichnet wurde.

Metallstücke in Riegel möglich

Bei Rewe werden aktuell Riegel zurückgerufen. Foto: Riverside Natural Foods

Mittwoch, 11. Dezember: Nach Angaben der Riverside Natural Foods ist ein unter anderem bei Rewe verkauftes Produkt von einem Rückruf betroffen. Genauer geht es dabei um „Schokoladen-stücke Granola Riegel“ (Mindesthaltbarkeitsdaten: 30/05/2025, 14/06/2025, 05/07/2025, 14/09/2025, 24/10/2025, 11/11/2025 und 23/12/2025) und „Gemischte Früchte Granola Riegel“ (Mindesthaltbarkeitsdaten: 22/05/2025, 27/06/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 und 19/01/2026). Grund für den Rückruf ist nach den Angaben des Unternehmens, dass sich Metallstücke in den bei Rewe verkauften Riegeln befinden können.

Glassplitter in Kartoffelsticks möglich

Von dem Rewe Rückruf ist ein beliebter Snack betroffen. (Symbolbild) Foto: Snäcky Knabbergebäck GmbH

Montag, 11. November: Die Snäcky Knabbergebäck GmbH informiert über den Rückruf der „ja! Paprika Kartoffelsticks“ in der 125g-Packung, dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 11.04.2025 und der Chargennummer L0010087303. Nach den Angaben des Unternehmens ist der Rückruf des bei Rewe verkauften Snacks nötig, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in ihm Glasscherben befinden.

