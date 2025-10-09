Rewe warnt seine Kunden – in seltenen Fällen kann es tödlich enden

Was gibt’s Besseres als eine selbstgemachte Pizza, bei der der Käse so richtig schön Fäden zieht? Dabei ist nicht nur Gouda bei vielen hoch im Kurs, sondern eben auch Mozzarella und Feta.

Doch genau gerade bei zweiterem heißt es aktuell: lieber Finger weg! Um es noch deutlicher zu sagen – bring dieses Produkt bitte so schnell wie möglich zu Rewe zurück, es geht schließlich um deine Gesundheit.

Mozzarella-Rückruf bei Rewe – um dieses Produkt geht es

Das italienische Unternehmen DELIZIA SPA ruft nämlich dringend seinen „REWE Feine Welt Mozzarella di Puglia“ zurück. Betroffen ist die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.10.2025 und der Chargennummer L1270. Der Grund? In Proben wurden Listerien-Bakterien gefunden – und die können richtig gefährlich werden.

Hier noch die genaueren Informationen im Überblick:

Produkt: REWE Feine Welt Mozzarella di Puglia

Hersteller: DELIZIA SPA

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.10.2025

Charge: L1270

EAN: 4337256961066

Andere Chargen oder Produkte mit abweichendem Haltbarkeitsdatum sind laut Rewe nicht betroffen. Und wer den betroffenen Mozzarella im Kühlschrank hat, sollte ihn auf keinen Fall essen, sondern direkt zurück in den nächsten Rewe bringen. Auch ohne Kassenbon gibt’s übrigens das Geld zurück. Wichtig zu wissen: Die Bakterien lassen sich auch von Kühlschranktemperaturen nicht abschrecken – man merkt ihnen weder Geruch noch Geschmack an.

Schwangere und ältere Menschen: Es drohen hohe Risiken

Listeriene sind dabei kein Spaß. Denn während gesunde Menschen meist mit leichten grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden davonkommen, können die Bakterien für andere lebensgefährlich werden, so der Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Das BfR weist zudem darauf hin, dass „in Deutschland jährlich nur wenige hundert Listeriose-Erkrankungen gemeldet“ werden. Weiter betonten sie: „Im Vergleich zu anderen lebensmittelbedingten Infektionskrankheiten ist die Anzahl der Erkrankten gering. Jedoch können Listeriose-Erkrankungen einen besonders schweren Verlauf nehmen und tödlich enden.“

Also: Auch wenn die Lust auf eine knusprige, käsige Pizza groß ist – bei diesem Mozzarella ist Vorsicht besser als Nachsicht. Ein kurzer Blick auf das Haltbarkeitsdatum kann im Zweifel Leben retten.