Rewe-Rückruf: Listerien-Gefahr! Produktion wurde eingestellt

Rückruf bei Rewe und Norma! Dort werden aktuell betroffene Produkte der Firma Fleisch-Krone Feinkoste GmbH aus dem Sortiment genommen.

Der Niedersächsische Produzent ruft Frikadellen/Frikadellen-Bällchen zurück, die bei den Supermarkt-Ketten Norma und Rewe erhältlich sind.

Rewe und Norma: Rückruf von Frikadellen

Wie Fleisch-Krone am Samstag mitteilte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die betroffenen Packungen mit Listerien verunreinigt sind. Das ergab ein positiver Befund im Rahmen einer Eigenkontrolle des Herstellers.

Daher wird vom Verzehr der Frikadellen dringend abgeraten!

Produktion zur Sicherheit lahmgelegt

Die Produktion der betroffenen Firma in Goldenstedt im Kreis Vechta ist stillgelegt worden. Das Ruhen der Zulassung des Betriebs ist vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Niedersachsen angeordnet worden. Bisher ist nicht klar, wie die Listerien in den Frikadellen landen konnten.

Der Gesamtbetriebsleiter für Produktion der Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH, Thomas Rolf, erklärt gegenüber dpa: „Wir haben am Freitag gemeinsam entschieden, die Produktion dort einzustellen, bis klar ist, über welchen Weg die Listerien in den Betrieb gelangt sind.“

Die betroffene Ware mit der Bezeichnung „Gut Bartenhof“ habe Fleisch-Krone des Handelspartners Norma an die Filialen der Niederlassungen in Aichach, Rossau, Ahrensfelde\OT Blumberg, Dettingen, Rheinböllen und Kerpen geliefert. Das Unternehmen habe umgehend reagiert und die betroffenen Produkte unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Für Rewe wurden keine regionalen Einschränkungen bekanntgegeben.

Betroffene Produkte im Überblick

Gut Bartenhof Frikadelle Klassik und Frikadellen-Bällchen mit den Chargen-Nr. 97812 und 97813 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und

und mit den Chargen-Nr. 97812 und 97813 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und „ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung, mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und 20.11.2019,

Artikel-EAN 43 888 4022 2728, Veterinärkontrollnr. DE - NI 10138

Die Artikel können von den Kunden in den Filialen von Rewe und Norama zurückgegeben werden. Für Rückfragen können sich Kunden beim Hersteller telefonisch von Montag bis Freitag, von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, unter 05434 / 9460-266 melden.

Was können Listerien bewirken?

Listerien sind Bakterien, welche die Auslöser von Listeriose sein können. Bei Menschen mit einem gesunden Immunsystem nimmt die Krankheit einen harmlosen Verlauf. Meist spüren sie lediglich grippeähnliche Symptome. Für Geschwächte und Schwanger kann die Infektionskrankheit jedoch gefährlich werden. Im Durchschnitt enden sieben Prozent der Erkrankungen tödlich. (mia/lmd/dpa)