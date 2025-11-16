Käse-Rückruf bei Rewe – es drohen im schlimmsten Fall sogar Hirnblutungen!

Die Supermarkt-Kette Rewe wendet sich mit einer wichtigen Nachricht an seine Kunden: Ein Käse-Produkt wird wegen möglicher gesundheitlicher Gefahren zurückgerufen!

Am Donnerstag (13. November) gab Rewe bekannt, dass ein Produkt im Käse-Sortiment womöglich mit den gefürchteten E.coli-Bakterien kontaminiert sein könnte. Vom Verzehr wird daher eindringlich abgeraten!

Käse-Rückruf bei Rewe

Es geht um folgendes Produkt im Rewe-Sortiment:

Name: „Reblochon de Savoie AOP“ (450 Gramm)

Hersteller: Fromagerie Masson

Identitätskennzeichen: FR 74.145.050 CE

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10. Januar 2026 / Los 5-621

Der Hersteller hat den Verdacht, dass der Käse E.coli-Bakterien aufweisen könnte, die zu gefährlichen EHEC-Infektionen führen können. Die ersten Symptome treten dabei schon nach wenigen Tagen an: Fieber, Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen sind die häufigsten Anzeichen einer Erkrankung.

Gefährliche Infektionskrankheit

E.coli-Bakterien wie STEC sind hoch infektiös, schon der Kontakt mit weniger als 100 Bakterien kann für eine Erkrankung ausreichen. Und bei Kleinkindern, älteren oder immungeschwächten Menschen kann eine solche Erkrankung unter Umständen sogar lebensbedrohlich verlaufen – im Extremfall können Organschäden und Hirnblutungen auftreten.

„Die Qualität ihrer Produkte hat für die Firma Masson höchste Priorität, daher bittet sie vielmals darum, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, heißt es in einer Mitteilung von Rewe. Dabei betont der Händler jedoch auch, dass jedes andere Produkt des Herstellers bedenkenlos verzehrt werden kann – genauso wie andere Chargen des betroffenen Käses, die ein anderes Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen.