Regale wie leergefegt! Rewe, Rossmann und Co. müssen eingreifen – „Pure Notwehr“

Immer mehr Händler haben ein Problem mit Diebstahl von teuren Kaffeemarken. Laut der „Lebensmittelzeitung“ räumen Diebe sogar komplette Regale leer. Frank Horst vom EHI-Institut beschreibt die Maßnahmen der Märkte als „pure Notwehr“, da manche Händler ihre Ware in Vitrinen einschließen.

Neben Kaffee gehören auch Tabak, Batterien und Kosmetik zu oft gestohlenen Produkten. Der Handel erlitt allein 2024 einen Verlust von rund drei Milliarden Euro. Die Verluste steigen weiter an, weshalb Rewe, Rossmann und Co. reagieren müssen.

Regale wie leergefegt! Rewe, Rossmann und Co. müssen eingreifen

Rossmann betont, man beobachte die Situation genau. „Daher passen wir unsere Präventionsmaßnahmen kontinuierlich den Erfordernissen an und reagieren situativ und lageabhängig“, teilt das Unternehmen mit. Rewe hingegen steht dem Einschließen von Kaffee skeptisch gegenüber.

An besonders betroffenen Standorten überlassen sie den Marktverantwortlichen die Entscheidung. Diese können verschiedene Maßnahmen umsetzen, wie das Verschließen hochwertiger Packungen oder die Abgabe von Kaffee an Bedienkassen. „Es sei weder für Kunden noch Mitarbeiter praktikabel, den Zugang zu der Produktgruppe zu erschweren“, erklärt Rewe.

Rewe, Rossmann und Co. wollen ihre Maßnahmen zwar individuell gestalten, verfolgen aber ein gemeinsames Ziel. Sie wollen Verluste minimieren und die Kundenfreundlichkeit nicht gefährden, wie „t-online“ berichtet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.