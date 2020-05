Rewe: Riesige Rabatt-Aktion für zwei Millionen Menschen – diese Kunden sind betroffen

Rewe verkündet eine groß angelegte Rabatt-Aktion!

Damit will der Discounter seine Anerkennung und seinen Dank für die rund zwei Millionen Menschen aus dem Gesundheitswesen zum Ausdruck bringen, die sich während der Corona-Krise Tag für Tag um die Gesundheit und das Wohlergehen der Gesellschaft kümmern.

Rewe bietet Rabatt für alle Ärzte, Sanitäter und Pfleger

Seit Montag gewährt Rewe allen Corona-Helden aus dem Gesundheitswesen, wie Ärzte, Rettungssanitäter und das Pflegepersonal aus Krankenhäusern, Arztpraxen und Altenheimen beim Einkauf einen Rabatt von fünf Prozent.

Die rund zwei Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen sollen bei Rewe nun von Rabatten profitieren. (Symbolbild) Foto: imago images / Hans Lucas

„Wir möchten uns bei allen Corona-Helden aus dem Gesundheitswesen in Deutschland, die jeden Tag mit großem Engagement und unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit unermüdlich für das Wohl der Allgemeinheit kämpfen, mit dieser Aktion bedanken“, erklärt Rewe-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Die Aktion soll für drei Monate bis Ende Juli andauern und in allen 3.600 Rewe-Filialen angeboten werden.

So kannst du an der Rabatt-Aktion teilnehmen

Über die E-Mail-Adresse heldencoupons@rewe.de kann man sich für die Rabatt-Aktion anmelden. Nach der Online-Prüfung und der Authentifizierung durch den Personalausweis sowie einen Beschäftigungsnachweis des jeweiligen Krankenhauses, Altenheims oder der Arztpraxis (es reicht zum Beispiel ein Foto vom Mitarbeiterausweis oder eine mit Stempel versehene schriftliche Bestätigung) erfolgt die Bestätigungsmail mit weiteren Infos.

Nach erfolgreicher Freischaltung zur Rabattaktion erhalten die Teilnehmer via E-Mail die 5-Prozent-Rabatt-Gutscheine. Pro Einkauf im nächsten Rewe-Markt kann nur ein Gutschein bis zu einem maximalen Einkaufswert von 200 Euro eingelöst werden. Die Gutscheine können bis zum 31. Juli in allen teilnehmenden Rewe-Märkten eingelöst werden. (at)