Rewe: Kunde sieht DAS vor Supermarkt und rastet aus – „Jetzt boykottiere ich den Saftladen"

Es wird Kritik an Rewe laut.

Wer in letzter Zeit in einem Rewe-Supermarkt einkaufen war, dem wird aufgefallen sein, dass an manchen Gebäuden Regenbogenflaggen angebracht wurden.

Die Flaggen sind Teil des LGBT-Netwerks (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Rewe will damit deutschlandweit ein Zeichen der Solidarität setzen. Doch es gibt ein Problem: Nicht alle Rewe-Kunden befürworten die Aktion.

Auf Twitter lassen einige Rewe-Kunden ihrem Frust nun freien Lauf.

Rewe: Riesen-Eklat um Regenbogenflagge!

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage finden in diesem Jahr hierzulande keine CSD-Paraden statt – bei denen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender mit Zügen durch Innenstädte fahren, um gemeinsam zu feiern. Da Rewe schon seit Jahren Unterstützer der LGBT-Gemeinschaft ist, haben sich das LGBT-Netzwerk di.to. und die Rewe Group nun zusammengetan und Flagge gezeigt.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Zuerst nur an Vewaltungsstandorten. Doch mittlerweile sind auch einzelne Filialen auf den Zug aufgesprungen. „Viele Rewe-Kaufleute schlossen sich der Aktion an und hissten die Fahne ebenfalls vor ihren Märkte“, so die Rewe Group laut Heidelberg24.de.

Rewe. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Rewe-Aktion: Twitter-Nutzer völlig empört

Die Flaggenaktion stößt jedoch bei einigen auf Widerspruch. Das zeigen Twitter-Kommentare wie: „Ab jetzt boykottiere ich den Saftladen.“ Oder „Ich möchte die Flagge beim Einkaufen nicht sehen.“

Viele Twitter-Nutzer befürworten allerdings die Rewe-Aktion.

„Danke, Rewe, fürs Flagge zeigen!“

„Also ich freue mich immer, meine Flagge bei Rewe zu sehen und gerne bei anderen Geschäften ebenso.“

„Total super, aber schlimm, dass es in 2020 überhaupt erwähnenswert ist. Es sollte selbstverständlich sein.“

#Toleranz und #Vielfalt werden bei #REWE gelebt, deshalb sind alle Menschen bei uns willkommen – ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung! 🏳️‍🌈 https://t.co/cFWwbWiK6C — REWE (@REWE_Supermarkt) August 26, 2020

Auch Rewe selbst hat sich über den Social-Media-Kanal geäußert und reagiert auf die Missbilligung einiger User mit den Worten: „Toleranz und Vielfalt werden bei Rewe gelebt, deshalb sind alle Menschen bei uns willkommen – ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung!“ (jhe)