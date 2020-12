Durch den neuen Rewe-Service soll das Einkaufen für die Kunden in Zukunft einfacher werden.

Rewe: Revolution an der Kasse! Doch die Neuerung gibt es schon längst in anderen Supermärkten

Noch in diesem Jahr soll es in einigen Rewe-Filialen zu Umstrukturierungen kommen. Der Markt führt ein neues Bezahlsystem an der Kasse ein.

Die Neuerungen in den Rewe Märkten ist gerade in der Corona-Pandemie eine positive Entwicklung. Allerdings ist der Supermarkt kein Pionier in diesem Bereich.

Rewe: Neuer Service vereinfacht das Einkaufen

„Einfach, schnell und vor allem kontaktreduziert Einkaufen liegt im Trend“, schreibt Rewe in einem Pressebericht. An diesem Trend beteiligt sich der Supermarkt indem er den „Scan&Go“-Service einführt.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Mitarbeiter sind bei Rewe beschäftigt

Dabei können Kunden schon während ihres Einkaufs die Produkte mit ihrem Smartphone scannen. Eine entsprechende Anwendung hat mittlerweile jedes Handy. An Express-Kassen können die Kunden dann an einem Automaten bezahlen.

Dadurch können Wartezeiten an dem Band vermieden werden. Außerdem ist dieser neue Service gerade in der Pandemie vorteilhaft. Durch den „Self-Checkout“ wird auch der Kontakt zu anderen Kunden und den Kassierern reduziert.

Durch den neuen Scan&Go Service können die Kunden ihre Lebensmittel schon während des Einkaufs scannen und später selbst bezahlen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Bereits in 50 Filialen ist der neue Bezahlvorgang möglich. Darunter in Köln, Hennef und Münster. In Zukunft soll der Service auch in weiteren Filialen ausgebaut werden.

Scan&Go begeistert die Kunden

„Die bisher gesammelten Erfahrungen zeigen, dass gerade Stammkunden „Scan&Go“ besonders nutzen und nicht primär junge, technikversierte Menschen. Denn die Handhabung mit dem Handscanner oder eigenen Smartphone ist kinderleicht“, geht aus dem Pressebericht hervor.

Allerdings ist Rewe mit dieser technischen Entwicklung nicht der erste Supermarkt in Deutschland. Denn bereits am Anfang des Jahres haben mehrere Edeka-Filialen in Niedersachsen den Service angeboten. Auch dort waren die Kundenreaktionen positiv.

Rewe gibt bereits Entwarnung. Aufgrund des erhöhten Einsatzes der Technik werden keine Arbeitsplätze in der Filiale entfallen. Das Personal kann sich durch das neue Kassensystem nämlich besser um wichtige Serviceaufgaben, die Kundenbetreuung und die Pflege des Warenangebots sowie die Sortimentgestaltung kümmern. (neb)