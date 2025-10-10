Kunde greift ins Rewe-Regal – doch was er zu Hause entdeckt, lässt viele würgen

Bei einem Einkauf bei Rewe landen meist viele Leckereien im Wagen: vielleicht ein bisschen herzhaften Käse, eine Packung original italienische Nudeln und zum Nachtisch noch eine knackige Nuss-Schokolade. Da läuft einem doch fast schon das Wasser im Mund zusammen, oder?

Bei dem Anblick, der sich einem Rewe-Kunden jetzt bot, ist wohl eher das Gegenteil der Fall. Ein Produkt sah alles andere als schmackhaft aus.

Kunde greift ins Rewe-Regal – doch DAS lässt viele würgen

Ein Kunde bei Rewe wollte sich etwas Leckeres gönnen und kaufte sich einen von Speck umwickelten Käse. Doch beim späteren Blick darauf, war der Appetit wohl ganz schnell vergangen. Denn das gute Stück soll völlig verschimmelt gewesen sein. Seinen Ärger darüber postete er direkt bei „Reddit„, doch inzwischen wurde der Beitrag von den Moderatoren gelöscht. Hintergrund: unklar.

Die Kommentare der anderen User kann man aber trotzdem noch sehen. Hier heißt es unter anderem: „Bring das zurück! Das sieht hochgradig ungesund aus“ oder auch „Puh, das ist krass. Richtig Theater machen da in dem Laden“.

++ Passend zum Thema: Eindringliche Warnung an Kunden von Rewe und Edeka – ihre Gesundheit könnte gefährdet sein ++

Da stellt sich die Frage: Was macht man als Kunde eigentlich, wenn man solche vergammelten Produkte zu Hause in seinem Einkauf entdeckt? Diese Frage hat unsere Redaktion an Rewe weitergeleitet. Vom Unternehmen heißt es erstmal dazu: „Die Qualität und Sicherheit unserer Lebensmittel haben für uns höchste Priorität. Sollte es dennoch einmal zu einem Mangel kommen, stehen wir unseren Kund:innen selbstverständlich zur Seite.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das rät Rewe seinen Kunden

Rewe erklärt, dass man Produkte, die „qualitative Auffälligkeiten“ aufweisen, im Markt zurückgeben kann, in dem man es gekauft hat. Dafür bekommen Kunden dann entweder ein neues Produkt oder auch das Geld zurück. Am besten sei, wenn die Rückgabe zeitnah passiert und man den Kassenbon dabei hat. Falls das Produkt direkt entsorgt wurde, kann auch ein Foto weiterhelfen. Am besten mit allen wichtigen Informationen darauf, wie dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei einem fehlenden Bon, prüfe Rewe aber auch andere Möglichkeit der Reklamation.

Zudem betont der Markt seine verschiedenen Kontrollsysteme bei verpackten Frischeprodukten. Dann hoffen wir für alle Rewe-Kunden, dass das nur einer der wenigen Einzelfälle war.

Warum du von einem beliebten Produkt lieber die Finger lassen solltest, erfährst du >> hier.