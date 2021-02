Rewe: Teeanger (16) will sich eine Dose Red Bull kaufen – plötzlich muss er 180 Euro zahlen!

So schnell kann eine zwei Euro Dose Red Bull richtig teuer werden! Als ein Schüler sich in einem Rewe ein Getränk holen will, erlebt er eine böse Überraschung.

Mit seinen Freunden betritt der 16-jährige Kevin einen Rewe-Markt in Heilbronn – das ist bereits der erste Fehler.

Rewe: Schüler (16) verstößt gegen Corona-Gesetz

Die Freunde ahnten nichts Böses, als sie in den Rewe-Markt gingen, um sich eine Dose Red Bull zu kaufen. Doch was sie da taten, ist momentan nicht erlaubt und sogar strafbar.

Das Ereignis spielt sich im November 2020 ab. Zwar dürfen sich zu dieser Zeit bis zu zehn Personen gleichzeitig versammeln, jedoch lässt das Corona-Gesetz dies nur zu, wenn es sich dabei um nicht mehr als zwei Haushalte handelt.

Kevin und seine Freunde missachteten diese Regel – dann wird es teuer für die Jungs.

Rewe: Kauf eines Energy-Drinks wird Fall fürs Ordnungsamt

Der Energy-Drink, den sich die Freunde holen wollen, kostet nur 1,29 Euro. Bei dieser niedrigen Summe hätte es bleiben können, wenn sich der 16-jährige an das Gesetz gehalten hätte.

Doch der Verstoß bleibt nicht unbestraft.

Rewe: Im Rewe-Markt erwartet die Jungs eine teure Strafe. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Zwei Männer vom Ordnungsamt kamen auf die Schüler zu und kontrollierten Personalausweise und Jahreskarten auf ihre Adressen.

Daraufhin bekommt jeder der Jungs einen Bußgeldschein von 178,50 Euro. Zusammen mit der Dose Red Bull somit fast 180 Euro! „Ich sehe ein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber die Strafe ist zu hoch“, erzählt Kevin der Bild.

Auch sein Vater hat für die Höhe der Strafe kein Verständnis. Schließlich handele es sich um ein Kind. Mit dem Landrat will er einen Kompromiss aushandeln. Doch dieser gibt sich nicht geschlagen.

Da der Schüler und seine Freunde minderjährig sind, können sie anstelle der Bußgeldstrafe eine Abarbeitung in Sozialstunden beantragen oder die Summe in Raten abzahlen. Anders kann die Clique im Rewe nicht vor ihrer Strafe bewahrt werden. (mkx)