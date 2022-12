Rewe geht revolutionären Schritt – Kunden müssen sich umstellen

Nachdem Rewe das Aus für den allseits beliebten Papierprospekt verkündet hat, läuft das Angebot nun über Whatsapp. Interessierte Kunden können sich den digitalen Werbeprospekt des Supermarkts in der App ansehen und so ihren Wocheneinkauf planen.

Nun geht Rewe noch einen Schritt weiter in Richtung digitale Zukunft. Diesmal macht sich der Supermarkt das Soziale Medium Instagram zunutze.

Rewe nutzt nun Privatnachrichten auf Instagram

Mit dem „Rewe Spar-Assistent“ wächst das digitale Angebot des Supermarktes nun weiter. So können sich Kunden ab sofort per Chat über weitere Sparmöglichkeiten neben den Prospekten informieren. Der Chatbot informiert dich per Privatnachricht über die wöchentlich verfügbaren Coupons in der Rewe App.

Damit will sich der Supermarkt den Boom der Messenger-Kommunikation zunutze machen. Eine Milliarde Text-, Bild- und Videonachrichten wechseln täglich zwischen Nutzern und den verschiedenen Marken. Und 75 Prozent davon laufen über das Direct Messaging. So wird auch mit dem Chatbot die Kommunikation mit den Kunden direkter.

Statt nur in klassische Werbeanzeigen in den Sozialen Medien zu investieren, die von vielen Nutzern bereits ignoriert werden, spricht der interaktive Chatbot die Kunden direkt und persönlich an. So sollen die Kunden keine Coupon-Angebote in der App mehr verpassen.

Und so funktioniert der „Spar-Assistent“

Wenn du auf das Instagram-Profil von Rewe klickst und dann auf „Nachrichten senden“, kannst du den „Spar-Assistenten“ auswählen. Der Chatbot begleitet dich dann und zeigt dir deine weiteren Optionen auf. Über die Schaltfläche „Geld sparen“ bekommst du jeden Montag eine Nachricht zu den aktuellen Coupons der Woche. Und sonntags gibt es den digitalen Prospekt mit den Angeboten für die nächste Woche.

Statt diese Angebote weiterhin auf dem herkömmlichen gedruckten Weg unter die Kunden zu bringen, weitet der Supermarkt dies auf die verfügbaren digitalen Kanäle wie Whatsapp und nun auch Instagram aus. Mit der Einstellung des gedruckten Werbeprospekts zum 1. Juli 2023 will das Unternehmen zudem Ressourcen schonen und einen Teil zur Rettung der Umwelt beitragen.

Besonders für die alteingesessenen Kunden des Supermarktes wird das eine schwierige Umstellungen sein. Sie sind es gewohnt, dass ihnen die Prospekte jede Woche ins Haus flattern. Vor allem ältere Menschen werden Probleme damit haben, weil sie oft kein Smartphone besitzen und somit die Angebote der App nicht nutzen können.