Rewe plant neues Produkt – nur wer mehr im Geldbeutel hat, wird es sich kaufen

Rewe, Edeka und Co. verändern ihr Produkt-Sortiment fortlaufend.

Nun Rewe nimmt neue ein neues Produkt in sein Sortiment auf, welches besonders eine Personengruppe freuen dürfte.

Rewe plant neues Produkt

Das neue Produkt ist besonders für Kaffeeliebhaber interessant, so „chip.de“.

Es handelt sich aber nicht etwa um eine neue Kaffee-Sorte oder Kaffee-Maschine, sondern um eine ganz besondere Milch, die es bei Rewe geben wird.

Rewe nimmt dieses Produkt ins Sortiment auf

Mittlerweile gibt es bei den meisten Supermärkten wie Rewe, Edeka und Co. schon viele verschiedene Milchsorten. Kuhmich mit verschiedenem Fettgehalt, aber auch Mandel- oder Sojamilch werden häufig als Alternative – beispielsweise für Veganer – angeboten.

Die neue Milch ist speziell für bestimmten Kaffee geeignet. Es handelt sich dabei nämlich um eine Barista-Milch. Das besondere ist, dass manche aus pflanzlichen Zutaten bestehen.

Rewe verkauft bald Barista-Milch

Die Milch eignet sich besonders für die Verwendung in einem Kaffe-Vollautomaten. Diese befinden sich in Deutschland schon seit längerer Zeit auf dem Vormarsch und haben in einigen Haushalten die klassische Filter-Kaffee-Maschinen verdrängt. Auch bei der Nutzung der Kaffee-Vollautmaten möchten viele Deutsche aber auch eine Milch aus pflanzlichen Produkten benutzen. Darauf reagiert jetzt Rewe mit der Aufnahme der Milch in das Sortiment.

Rewe erweitert sein Sortiment um Barista-Milch. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Für Baristas ist es besonders wichtig, einen cremigen Milch-Schaum zu schaffen. Das ist mit den „Standard“-Produkten aus Mandel, Soja oder Hafer nur schwer möglich, da der Schaum sich schnell wieder verflüssigt.

Das soll mit den neu-angebotenen Produkten von Rewe besser möglich sein. Ganz billig ist das Ganze aber nicht. Wie „chip.de“ berichtet, kostet Barista-Milch im Schnitt mehr als handelsübliche Milch. Die Weihenstephan Barista gibt es für 1,59 Euro und die Oatly Haferdrink Barista für bis zu 2,49 Euro. (gb)