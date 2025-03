Rewe: Neue Regel am Pfandautomaten? Mitarbeiter müssen eingreifen

Mit großen Schritten geht es auf die Osterzeit zu. Auch Rewe-Kunden können es wohl kaum erwarten, bis sie das Frühjahrsfest endlich wieder feiern können. Viele greifen da auch beherzt bei den Osterprodukten zu – oder? Ein Angebot einer beliebten Schokoladen-Marke zieht jetzt die blanke Kunden-Wut auf sich. Worum es dabei geht, kannst du hier nachlesen >>>.

In einer andere Rewe-Filiale verstehen Kunden wegen eins Aushangs an den Pfandautomaten jetzt die Welt nicht mehr. Auf Kunden kommt hier scheinbar eine neue Regel zu.

Rewe: Neue Regel am Pfandautomaten

Mit großen Augen schielten deutsche Kunden von Rewe, Kaufland und Co. kürzlich nach Österreich. Denn nach der Einführung der Pfand-Regeln zum Jahresanfang wurde bereits im Februar der Preis vom Mehrwegpfand erhöht. Alle Infos dazu liest du hier >>>.

Jetzt werden Rewe-Kunden einer deutschen Filiale aber ebenfalls am Pfandautomaten stutzig. Denn in Hamburg-Billstedt haben die Mitarbeiter an einer Scheibe ein neues Schild aufgehangen. Darauf heißt es: „Das Gießen der Pflanzen mit Getränkeresten verpflichtet zum Kauf.“

Kunden sind perplex! „Erbärmlich“

Geteilt hat die Entdeckung ein Nutzer bei „Reddit“. Und fast 600 Reaktionen und fast 50 Kommentare (mit Stand von Mittwoch, 26. März, 18.45 Uhr) sprechen hier mittlerweile für sich.

Während manche sich über den Aushang lustig machen und etwa kommentieren, dass die Pflanzen Elektrolyte brauchen oder sich sicher sind, dass viele Kunden bei der Rewe-Filiale aus Protest ihre Getränkereste auf den Boden kippen werden, machen andere wiederum konstruktive Vorschläge.

„Ich frage mich schon lange, wieso da kein Ausguss neben den Pfandautomaten ist und ebenso frage ich mich, warum da kein kleines Waschbecken ist.

Man saut sich oft ein dabei und hat dann eklige stinkende Brühe auf den Händen.

Bierreste z.B. werden sauer und es stinkt erbärmlich“, bringt es so etwa einer auf den Punkt.

Viele sind sich aber auch sicher, dass es sich beim Aushang am Pfandautomaten um eine Ausnahme der Filiale handelt. „Jedes Schild hat eine Geschichte. Billstedt hat ein paar davon“, wird etwa ein Reddit-Nutzer deutlich.