Rewe-Kunde bringt Pfandflaschen weg – Kassierer trifft der Schlag

Kein Bock auf Pfand wegbringen? Es gibt Menschen, bei denen türmen sich die Flaschen im Keller. Kommt dann auch noch eine Party dazu, wird der nächste Gang zum Rewe schnell unangenehm.

Was ein Kunde nun aber im Netz präsentierte, schlägt dem Fass den Boden aus. „Habe mal wieder den Partyraum aufgeräumt“, schreibt er – seinen Kassierer bei Rewe dürfte der Schlag getroffen haben.

Rewe: Irrer Pfandbon sorgt für Wirbel

Es sind zwar nur zwischen 8 und 25 Cent pro Flasche. Doch je nachdem, wie lange man mit der Rückgabe wartet, kann Pfand in Deutschland zu einem kleinen Vermögen werden. Ein Paradebeispiel ist nun auf „Reddit“ zu finden. In einem Rewe uferte eine Pfandrückgabe so aus, dass die Endsumme fast schon rekordverdächtig ist.

„Habe mal wieder den Partyraum aufgeräumt und der Rewe war so freundlich meine Rückgabeaktion zu dulden“, schrieb der Urheber des Posts. Darunter ein Beweisfoto: 204, 20 Euro Leergut-Gutschrift. Eine unfassbare Summe, die die wenigsten Kunden in ihrer Supermarkt-Karriere je erreicht haben dürften.

„Wie lange hat das bitte gedauert?“

Entsprechend perplex sind auch die Nutzer, die das Foto sehen. Sie heben ihn in die „Pfandeliten-Riege“ und schreiben: „Ich als Kassierer würde weinen und mit dir ein Foto machen.“

Andere sind weniger begeistert. „Als Getränkemarkt-Mitarbeiter kann ich nur sagen: Wir hassen dich“, schreibt ein Mensch, der offenbar leidvolle Vorerfahrung auf diesem Gebiet hat. Ein anderer stellt eine berechtigte Frage: „Wie lange hat das bitte gedauert?“

Auch wenn moderne Pfandautomaten bei Rewe und Co. schnell sind: Einige Sekunden sind pro Flasche wohl einzuplanen. Selbst wenn der Pfand-Meister ausschließlich Einweg-Flaschen á 25 Cent zurückgegeben hätte, wären es über 800 Stück gewesen. Bei grob geschätzten vier Sekunden pro Flasche am Automaten hätte die Rückgabe rund eine Stunde (!) gedauert.