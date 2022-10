Rewe-Markt sorgt mit Anzeige für Eklat – „Plakat entfernen“

Was hängt denn da bei einem Rewe im Fenster? Beim Anblick eines Plakats im Schaufenster einer Supermarktfiliale geht eine Tierschutzorganisation an die Decke. Runter damit, fordert Peta Deutschland.

Die einen könnten es witzig finden, die anderen regen sich auf. Dem Marktleiter macht es jedenfalls nichts aus. Denn der hat die Anzeige hier aufgehängt. Damit hat sich der Betreiber der Filiale allerdings keine Freunde gemacht, zumindest weder bei Peta noch bei Rewe.

Rewe-Filiale wirbt mit kontroverser Anzeige

Beim Supermarkt Kriegel kriselt es. Der Markt in Dietenheim bei Ulm hat kürzlich einen Negativpreis von Peta Deutschland erhalten. Mit dem Titel „Speziesismus des Monats“ prangert die Tierschutzorganisation einen Aushang für eine Stellenausschreibung an, mit der die Filiale neue Mitarbeiter gewinnen will.

Darauf steht: „Du willst mit coolen Säuen abhängen? Dann bewirb dich bei uns als Servicekraft in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis“. Im Hintergrund des Plakats ist eine Abbildung einer Kühlkammer zu sehen, in der etliche Schweinehälften hängen. Davor lächeln drei gezeichnete Schweine mit Sonnenbrillen aus dem Bild.

Das bedeutet der Begriff Speziesismus:

Laut Peta ein gesellschaftliches Problem

Erhebung des Menschen über Tiere und die Verleugnung ihrer Gefühle und Empfindungen

unterschiedliche Behandlung verschiedener Tiere (ein getöteter Hund löst mehr Trauer aus als ein totes Schwein)

Ausbeutung von Tieren und Verleugnung ihres Leids

Ein schlechter Witz, Zynismus oder Speziesismus – für Peta ist klar: Dies ist eine „unnötige Erniedrigung von Schweinen“.

Rewe mit tierunfreundlicher Anzeige

„Zu meinen, es sei in Ordnung, Tiere zu quälen, sie für den menschlichen Verzehr zu töten und sich auch noch – wie hier geschehen – darüber lustig zu machen, ist ein trauriges Beispiel für den in unserer Gesellschaft verbreiteten Speziesismus“, echauffiert sich Dr. Yvonne Würz von Peta Deutschland. „Wir fordern das Unternehmen auf, ein derart tierfeindliches Verhalten in den Filialen zukünftig strikt zu unterbinden und zu veranlassen, dass die Anzeige entfernt wird.“

Auf Anfrage von DER WESTEN hat sich nun auch die Supermarktkette, nicht jedoch der Marktleiter, zu der Aufforderung geäußert. „Wie auf der Peta-Website zu lesen ist, handelt es sich nicht um eine REWE-Filiale, sondern um einen selbstständigen Marktbetreiber“, stellt ein Pressesprecher zunächst klar.

„Der Aushang im Markt wurde von diesem selbstständigen Marktbetreiber eigenverantwortlich erstellt und ausschließlich in seinem Geschäft platziert. Nach unserer Kenntnis davon haben wir beim Markt darauf gedrungen, das Plakat zu entfernen. Diesem Rat wurde nicht gefolgt.“

Das Plakat kannst du dir übrigens auf der Webseite von Peta ansehen.