Rewe, Penny und Co: Ausgerechnet vor dem Fest! DIESES Produkt wird immer öfter zur Mangelware

An Weihnachten schlagen viele Familie sich traditionell den Bauch voll. An den Feiertagen gibt es in vielen Haushalten ein Festmahl für die ganze Familie und die Kinder freuen sich auf etwas zum Naschen. Doch ausgerechnet ein beliebtes Weihnachtsprodukt scheint nun immer mehr bei Rewe, Penny und anderen Supermärkten zur Mangelware zu werden.

Als ein Mann kurz vor dem Fest bei Rewe nochmal einkaufen wollte, wurde er bitter enttäuscht. Er kann nicht verstehen, wieso er ausgerechnet jetzt nichts mehr findet. Wir haben nachgehakt.

Rewe, Penny und Co: Kaum noch Weihnachtsgebäck?

„Erst fangt ihr schon im Spätsommer an, uns damit zu nerven und dann habt ihr zwei Wochen vor Weihnachten weder Lebkuchen noch Stollen?“, beschwert sich der aufgebrachte Kunde via Facebook bei Rewe und Edeka. Tatsächlich verkaufen viele Supermärkte das Weihnachtsgebäck zum Teil schon Ende August/ Anfang September, um die vorweihnachtliche Stimmung langsam einzuläuten. Doch warum mangelt es dann an dem klassischen Weihnachtsgebäck ausgerechnet kurz vor dem Weihnachtsfest?

Thomas Bonrath, Pressesprecher von Rewe, hat eine Antwort: „Das Weihnachtsgebäck bei REWE und PENNY gehört zu den saisonalen Artikeln und zur Aktionsware. Die Saison geht zu Ende und die Bestände werden ausverkauft. Grundsätzlich ist zu beobachten, dass der Verkauf von Weihnachtsgebäck im Dezember stark abnimmt, weil in den Haushalten selbst gebacken wird“.

Zudem bittet das Social Media Team von Rewe den Kunden, sich direkt beim betroffenen Markt zu melden. Die Mitarbeiter dort könnten ihm Auskunft geben, wann es wieder Nachschub gibt. Die Bestände sind also von Filiale zu Filiale unterschiedlich. Aber noch ist die Saison nicht vorbei und die Vorräte längst nicht überall aufgebraucht, daher wird der Kunde zur Not sicherlich auch in einem anderen Markt fündig.