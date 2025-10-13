Dringende Warnung an Kunden von Rewe & Penny – hier droht akutes Nierenversagen!

Kunden von Rewe und Penny aufgepasst! Wer zuletzt im Kühlregal bei einem der genannten Händler zugegriffen hat, sollte jetzt ganz schnell zu Hause seine Vorräte überprüfen.

Denn derzeit macht ein weiterer Lebensmittelrückruf die Runde. Betroffen soll eine Salami eines bekannten Herstellers sein, der an die Rewe Group und damit auch Rewe und Penny lieferte.

Rückruf bei Rewe und Penny!

Dabei soll es sich um die Genießer Salami im Pfeffermantel der Marke „Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg“ in der 80-Gramm-Packung handeln, die auch bei Rewe und Penny zuletzt verkauft wurde. Vom Rückruf betroffen sollen die Artikel mit der Haltbarkeit 15.10. und 23.10.2025 sein. Darüber hinaus gibt „Lebensmittelwarnung.de“ die Kennzeichnungsnummer „GTIN: 4337256974257“ an.

Grund für den vorsorglichen Rückruf soll der Nachweis von Shigatoxin bildenden Escherichia coli (STEC) sein. Dabei bilden die E-Coli-Bakterien Giftstoffe, die eine schwere Erkrankung auslösen können. Die Symptome reichen von Durchfall und Bauchschmerzen bis hin zu blutigen Ausscheidungen, Fieber und im schlimmsten Fall sogar akutem Nierenversagen (HUS).

DAS sollten Kunden jetzt unbedingt machen

Das zurückgerufene Produkt wurde in allen deutschen Filialen von Rewe und Penny verkauft. Kunden, die es gekauft haben, können es in ihrem Geschäft zurückgeben und erhalten das Geld zurück. Wer die Salami bereits verzehrt hat, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen.

