Kunden von Rewe und Penny können Geld zurückverlangen – wenn sie DIESES Getränk gekauft haben

Ein neuer Produktrückruf sorgt für Aufsehen: United Soft Drinks warnt vor möglichen Gesundheitsrisiken bei drei Sorten ThirsTea-Eistee.

Betroffen sind die Geschmacksrichtungen Mango, Wassermelone („Melon“) und Kokos-Heidelbeere („Coco Blueberry“). Wer eines dieser Produkte zu Hause hat, sollte unbedingt weiterlesen.

Vorsicht bei Eistee-Produkt von Rewe und Penny

Die betroffenen ThirsTea-Eistees wurden deutschlandweit bei Rewe und Penny verkauft. Laut Hersteller weisen diese einen möglichen Produktionsfehler auf. In einzelnen Flaschen könnten sieben Millimeter große Plastikteilchen enthalten sein, wie „inFranken“ berichtet. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen führen, falls die Partikel mitverzehrt werden.

Die Eistees gibt es alle in der 0,75-Liter-Flasche. Sie tragen Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 31.08.2026 und dem 31.10.2026. Wer eines dieser Produkte jüngst bei Rewe und Penny gekauft hat, sollte sofort handeln.

So bekommen Kunden von Rewe und Penny ihr Geld zurück

Der Hersteller bittet Verbraucher dringend, diese Getränke nicht mehr zu konsumieren. Stattdessen kann man die Eistees einfach in den jeweiligen Supermarkt zurückbringen. Kunden erhalten dort den Kaufpreis problemlos erstattet. Das Besondere: Ein Kassenbon ist nicht nötig, um das Geld erstattet zu bekommen, wie „inFranken“ berichtet.

Wer also eines der betroffenen Produkte zu Hause hat, sollte es zügig zurückbringen – egal, ob es bei Penny oder Rewe gekauft wurde. So lässt sich ein potenzielles Gesundheitsrisiko vermeiden, und man bleibt dabei nicht einmal auf den Kosten sitzen.

Auch wenn die Flaschen äußerlich unauffällig wirken, sollte man der Empfehlung des Herstellers unbedingt folgen. Plastikteilchen könnten zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum oder anderen Beschwerden führen.