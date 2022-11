Rewe, Penny und Co.: Bittere Prognose! DIESES Lebensmittel wird immer teurer

Das darf doch nicht wahr sein! Als ob die Kunden von Rewe, Penny und anderen Discountern nicht schon mit Verteuerungen bei Lebensmitteln zu kämpfen haben, wird es für Verbraucher noch härter.

Und obwohl die Milch-Preise bereits ziemlich angezogen haben, könnte es NOCH teurer werden! Und das nicht nur bei Rewe und Penny, sondern auch bei anderen bekannten Märkten…

Kunden von Rewe, Penny und anderen Discountern müssen mehr für Milch zahlen

Peter Stahl, Vorsitzender des Milchindustrie-Verbands, nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt auf der Verbandsjahrestagung in Berlin: „Wir stehen vor weiteren Preiserhöhungen.“ Der Grund: Höhere Kosten für Energie, Löhne, Logistik und der Rohstoffmangel würden die Milchindustrie in eine schwierige Lage bringen, so Stahl auf der Tagung.

Dabei ist der Preis für Milch pro Liter schon in den vergangenen Jahren gestiegen. 2020 haben Molkereien noch zwischen 30 und 34 Cent pro Liter an Milchbauern gezahlt, 2021 kletterte der Preis schon auf über 38 Cent. Im Juli 2022 beträgt der Literpreis bereits über 54 Cent!

Milchprodukte neben Eiern und Speise-Öl viel teurer geworden

Auch Biomilch ist deutlich teurer geworden, von 48 Cent im Jahr 2020 auf heute 58 Cent. Das berichtet die „Lebensmittelzeitung„. Milchprodukte reihen sich damit in den Trend vieler anderer Lebensmittel ein.

Mehr News:

Schon Speise-Öl und Eier sind seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs teurer geworden. Die Energiepreise sind noch immer auf hohem Niveau, damit ist auch die Produktion kostspielig. Eine Entspannung der Preise ist damit also nicht in Sicht.