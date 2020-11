Rewe und Penny: Hersteller-Zoff! Drohen den Kunden jetzt leere Regale?

Rewe und Penny zoffen sich mit einigen Herstellern.

Drohen den Kunden bei Rewe und Penny nun während der Corona-Pandemie leere Regale in den Supermärkten?

Rewe und Penny: Zoff mit den Herstellern!

Gerade während des aktuellen Lockdown Light sind die Kunden der Supermärkte und Discounter froh, wenn sie bei ihren Einkäufen volle Regale vorfinden. Viel zu präsent sind bei den meisten Deutschen noch die Bilder aus dem ersten Corona-Lockdown, als es in einigen Filialen Produkte wie Klopapier oder Mehl nur noch teilweise oder auch gar nicht mehr zu kaufen gab.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Mitarbeiter sind bei Rewe beschäftigt

Nun könnte es dazu kommen, dass einige namhafte Produkte aus den Regalen von Rewe und Penny verschwinden. Grund dafür sind die derzeitigen Verhandlungen zwischen der Rewe Gruppe (Rewe und Penny) und einigen Herstellern. Wie „Chip“ berichtet, gestalten sich diese teilweise sehr schwer.

Rewe und Penny: Weniger namhafte Produkte im Sortiment?

Demnach stocken derzeit die Verhandlungen zwischen der Rewe Gruppe und Herstellern wie Coke, Beiersdorf und Eckes-Granini. Ein großer Teil der Produkte dieser Unternehmen gelangt seit Wochen nicht mehr in die Lager von Rewe und Penny. Deswegen werden derzeit wohl nur die Restbestände verkauft.

Doch warum stocken die Verhandlungen gerade in diesem Jahr? Grund dafür ist wie so häufig das Geld. Während die Rewe Gruppe wegen der Corona-Pandemie lieber auf günstige Preise setzen möchte, wollen die Hersteller durch Preissteigerungen ihre Verluste begrenzen beziehungsweise abfedern. Außerdem wollen einige Marken ihre Produkte in den Filialen prominenter zur Schau stellen.

Rewe: Fliegen DIESE Produkte aus den Filialen?

Laut „Chip“ sind die Produkte der Marke Coca-Cola (darunter auch Light und Zero), Monster (der Energy-Drink von Coke), Säfte von Hohes C, Die Limo, Granini, Pago, Yo, Frucht-Ticker und Eckes betroffen.

Rewe und Penny: Während des ersten Lockdowns gab es in einigen Supermärkten nicht mehr alle Produkte. (Symbolbild) Foto: imago images / Martin Wagner

Die alljährlichen Konditions-Verhandlungen finden seit Oktober statt. Betroffen sind Marken, die etwa zwei Drittel des Gesamtsortiments ausmachen. Auch in den vorherigen Jahren wurde man sich bei den Verhandlungen nicht immer einig. Dementsprechend flogen einige Produkte aus dem Sortiment. Nun droht dieses Schicksal auch den Produkten der genannten Hersteller. Ob es wirklich dazu kommt, wird sich zeigen. (gb)