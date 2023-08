Rewe und Penny rufen beliebtes Kühlprodukt zurück – es besteht Verletzungsgefahr

Produkt-Rückruf bei Rewe und Penny! Der Supermarkt und der Discounter müssen ein beliebtes Produkt sofort aus dem Verkehr ziehen. Es besteht Verletzungsgefahr.

Zu einem guten Frühstück gehört für viele ein ordentliches Wurstbrötchen einfach dazu – doch Kunden von Rewe und Penny sollten jetzt vor dem nächsten herzhaften Biss in ihr Brot besser genau hinsehen. Die OVO Vertriebs-GmbH informiert über den Rückruf von Hähnchenbrustfilet. Rewe und Penny gehören beide zur Rewe Group und beziehen einige Produkte deshalb auch vom gleichen Hersteller.

Rewe und Penny: Wurstliebhaber müssen aufpassen

Betroffen sind die Produkte „ja! Delikatess Hähnchenbrustfilet mit Paprika – gepökelt, gebacken“, 150g, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. August 2023 und 15. August 2023, Charge 30123 und 302 sowie „Mühlenhof Delikatess Hähnchenbrustfilet mit Paprika – gepökelt, gebacken“, 150g, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. August 2023, 14. August 2023, 15.August 2023 und 16. August 2023, Charge 30123 und 30223.

Diese Produkte sind betroffen. Foto: Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG,

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass genannte Produkte transparente Kunststoff-Fremdkörper enthalten. Beim Verzehr besteht also Verletzungsgefahr.

Rewe und Penny-Kunden können das Produkt auch ohne Bon umtauschen

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten als die genannten sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf nehmen lassen. Wenn du diese Produkt bereits gekauft hast, kannst du es auch ohne die Vorlage des Kassenbons in jede Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird dir zurückerstattet.

