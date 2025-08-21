Rewe-Kundin mitten im Laden geohrfeigt – von einem Mitarbeiter

„Geht’s euch noch gut?“, fragt Influencerin Jiji in großer Bestürzung in ihrem TikTok-Video. Doch in ihrer Frage geht’s nicht etwa um einen Shitstorm, sondern um eine erschütternde Szene, die sie in einer Berliner Rewe-Filiale miterlebt haben will.

Am 18. August wollte die Berlinerin eigentlich nur ganz normal einkaufen gehen, als sie plötzlich lautes Geschrei mitten in der Filiale hörte. Zunächst vermutete sie, dass ein Kunde versucht habe, Ware zu stehlen – und ging weiter ihrem Einkauf nach. Doch dann fiel ihr Blick auf eine „asiatische Familie“, die offenbar in einen heftigen Streit mit einem Rewe-Mitarbeiter geraten war – und genau der eskalierte wohl völlig …

Rewe-Mitarbeiter soll Kundin geschlagen haben – Influencerin macht alles öffentlich

Am 18. August wollte die Berlinerin eigentlich nur einige Lebensmittel einkaufen, als die TikTokerin laut eigenen Aussagen mitbekam, dass ein Angestellter die Familie lautstark beschimpfte. Er soll, nach Erzählungen der Influencerin, zwei Frauen quer durch den Supermarkt bis zum Ausgang verfolgt haben. Es soll sich wohl um eine asiatische Frau mit zwei Kindern und ihre Schwester gehandelt haben. Die Situation sei nicht nur verbal eskaliert, sondern der Mitarbeiter sei laut Jiji sogar handgreiflich geworden.

Demnach habe er offenbar der Schwester der Mutter eine so heftige Ohrfeige verpasst, dass sie zu Boden gegangen sei. „Das war eine absolute Eskalation“, erzählt Jiji weiter in ihrem Video. Darin zeigt sie auch vermeintliche Aufnahmen aus der Rewe-Filiale, auf denen Rettungskräfte zu sehen sind, die die Frau behandeln.

Frau soll ihr Gehör verloren haben – Rettungskräfte müssen anrücken

Ein Bekannter der betroffenen Familie soll sich zudem auf Facebook zu dem Vorfall geäußert haben. Er soll betont haben, dass die Auseinandersetzung ihren Ursprung darin gehabt haben soll, dass die Kinder der zweiten Frau – drei und zehn Jahre alt – Lebensmittel berührt und nicht ordnungsgemäß zurückgelegt hätten. Anstatt die Situation ruhig zu klären, soll der Mitarbeiter die Familie lautstark beschimpft haben. Und als die Kundin ihn darauf angesprochen haben soll, soll er handgreiflich geworden sein. Er soll sie vor den Augen der Kinder wohl an den Haaren gepackt und ihr zudem Hausverbot erteilt haben.

Doch das soll noch nicht alles gewesen sein: Beim Verlassen des Ladens soll der Mitarbeiter der Schwester der Mutter ins Gesicht geschlagen haben – offenbar so heftig, dass sie gestürzt sein soll. Auch diese Schilderung bestätigt Jiji in ihrem Video. Die Frau habe nach dem Schlag offenbar ihr Gehör vorübergehend verloren, heißt es.

Polizei bestätigt den Vorfall – was passiert nun mit dem Mitarbeiter?

Was Jiji besonders schockierte, war die Reaktion der übrigen Mitarbeiter. Anstatt einzugreifen, hätten sie ihren Kollegen offenbar sogar unterstützt. Nach dem Eintreffen der Polizei sei der aggressive Mitarbeiter zurück an die Kasse geschickt worden – als sei nichts passiert. „Das ist absolut unverständlich“, fasst Jiji zusammen.

Die Polizei Berlin bestätigte den Vorfall gegenüber RTL. Gegen den Mitarbeiter sei Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden, die betroffene Kundin habe ambulant medizinisch versorgt werden müssen.

Auch Rewe selbst reagierte auf die Vorwürfe. Eine Unternehmenssprecherin betonte, dass Gewalt und Diskriminierung im Unternehmen nicht geduldet würden. Die Rewe Group stehe für Respekt, Vielfalt und Offenheit. Nach interner Prüfung seien entsprechende arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen worden, und der betroffene Mitarbeiter sei nicht länger bei Rewe beschäftigt.











