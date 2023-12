Rewe muss Öffnungszeiten an Silvester anpassen – hier alle Infos für Kunden

In der Regel erwarten Kunden, dass Supermärkte wie Rewe an Silvester zumindest verkürzte Öffnungszeiten haben, typischerweise von 7 bis 14 Uhr. Dadurch können Kunden ihre letzten Einkäufe für den Jahreswechsel tätigen.

Doch in diesem Jahr müssen sich die Konsumenten auf eine Besonderheit einstellen: Da Silvester auf einen Sonntag fällt, bleiben nahezu alle Filialen der Supermarktkette Rewe geschlossen, und das Einkaufen vor dem Jahreswechsel wird zu einer kleinen Herausforderung.

Öffnungszeiten an Silvester bei Rewe geändert

Die Ankündigung von Rewe, dass die regulären Supermärkte und Discounter am letzten Tag des Jahres nicht öffnen werden, kam wenig überraschend. Das Festhalten an den Ruhetagregelungen zeigt, dass selbst ein besonderer Anlass wie Silvester die geltenden Gesetze bezüglich Ladenöffnungszeiten an Sonntagen nicht außer Kraft setzt.

Doch es gibt einige Ausnahmen von dieser Regel: Rewe-Filialen an Sonder-Standorten wie Bahnhöfen oder die kleineren Geschäfte „Rewe to go“ könnten ihre Türen auch an Silvester geöffnet lassen. Diese Geschäfte richten sich oft nach abweichenden Öffnungszeiten, welche die Bedürfnisse eiliger oder reisender Kunden bedienen.

Um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzugehen, dass man nicht vor verschlossenen Türen steht, sollten interessierte Kunden die Öffnungszeiten ihrer örtlichen Rewe-Märkte im Vorfeld ermitteln. Dies kann direkt in den Filialen oder über die Online-Auftritte und Service-Hotlines der Supermarktkette geschehen.

Bremen ist die Ausnahme

Eine bemerkenswerte Ausnahme in Deutschland ist das Bundesland Bremen. Allein dort ist es gesetzlich erlaubt, dass Läden an Silvester öffnen dürfen, und zwar für sechs Stunden, genauer von 8 bis 14 Uhr.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass in Bremen sämtliche Rewe-Supermärkte geöffnet sein werden. Auch hier empfiehlt sich eine vorherige Überprüfung der individuellen Öffnungszeiten.

Die Regelungen für Rewe gelten ebenso für andere große Einzelhandelsketten wie Aldi, Kaufland, Edeka, Lidl, Netto oder Penny. In den meisten Filialen dieser Unternehmen wird es an Silvester keine Möglichkeit zum Einkaufen geben.

Doch auch hier sind, ähnlich wie bei Rewe, Geschäfte an bestimmten Standorten, wie zum Beispiel Bahnhöfen, von der Regelung ausgenommen und könnten offen sein.

Rewe-Kunden müssen sich über Öffnungszeiten an Silvester informieren

Die einheitliche Schließung der Supermärkte an Silvester ist ein Appell an alle Kunden, ihre Einkäufe gut im Voraus zu planen. Damit sollen zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Supermärkte entlastet werden, zum anderen die Kunden dazu angehalten werden, die gesetzlichen Ruhetage zu respektieren. Die Schließung der Läden gibt uns allen die Gelegenheit, einen Gang herunterzuschalten und das Jahr in Ruhe ausklingen zu lassen.

Es wird dringend empfohlen, dass Verbraucher, denen es wichtig ist, an Silvester frische Waren oder letzte benötigte Artikel zu erhalten, ihre Einkaufsplanung entsprechend anpassen und sich rechtzeitig über die Öffnungszeiten informieren. Rewe bietet dafür diverse Informationsmöglichkeiten, und in Bremen sowie an den Sonder-Standorten könnte man Glück haben und auf einen geöffneten Marktplatz stoßen.

Letztendlich ist es in diesem außergewöhnlichen Jahr wichtig, sowohl Geduld als auch Flexibilität zu bewahren und vielleicht sogar die Reduktion auf das Wesentliche als Chance für einen entspannten Jahresschluss zu sehen.

