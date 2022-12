Rewe: Kunden können aufatmen – diese beliebten Produkte sind bald wieder erhältlich

Na, endlich sind bald wieder viele Leckereien bei Rewe erhältlich! Wochenlang sind die Regale bei Rewe leer geblieben, zumindest haben etliche Schokoriegel, Miracoli- und Ben’s-Original-Produkte gefehlt. Der Grund: Rewe und Lebensmittelhersteller Mars haben einen erbitterten Preisstreit geführt.

Rewe wollte geforderte Preiserhöhungen nicht akzeptieren, argumentierte damit, dass man die teureren Produkte nicht einfach auf die Kunden abwälzen könne. Mars hat daraufhin konsequenterweise seine Lieferungen eingestellt.

Rewe bald wieder mit beliebten Produkten

Die Folge: Schokoriegel (Mars, Snickers, Bounty), Pastagerichte (Miracoli), Kaugummis (Airwaves), Reisgerichte (Ben’s Original), aber auch Haustiernahrung (Whiskas, Chappi) und Eissorten waren nicht mehr zu haben. Rund 300 Artikel sind vom Streit betroffen gewesen.

Jetzt soll es Bewegung in den Verhandlungen geben. Das berichtet die „Lebensmittel Zeitung“. So soll die Rewe-Unternehmensgruppe wieder zahlreiche Produkte von Mars bestellen können. Welche genau, ist noch unklar. Allerdings hatte Mars erklärt, dass Produkte aus ihrer Süßwarensparte „wieder sukzessive in den Regalen der Rewe-Märkte verfügbar sein werden.“

Auch Streit zwischen Rewe und Kellogg vor Entspannung

Auch Rewe soll laut „Lebensmittel Zeitung“ bestätigt haben, dass Marken wie Miracoli und Ben’s Original „in Kürze wieder bei Rewe erhältlich sein“ würden. Und für die Kunden könnte es noch besser kommen, denn: Auch im Streit zwischen Rewe und Kellogg soll eine Entspannung in Sicht sein.

Mehr News:

Denn auch die Produkte des Cerealien-Herstellers waren nicht mehr bei Rewe zu haben, weil der Konzern höhere Preise gefordert hatte, die Rewe nicht akzeptierte. Den Kunden wird es also schmecken…