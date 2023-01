Rewe ändert Regeln an Kasse – diese Kunden dürfen sich jetzt vordrängeln

Krasse Neuerung bei Rewe! Wer dort einkauft, kann sich in der Regel auf lange Warteschlangen einstellen. Immerhin haben inzwischen zahlreiche Filialen eine SB-Kasse, die die normalen Kassen entlasten. Dennoch würde man am liebsten einfach vordrängeln, vor allem dann, wenn man selbst nur einen kleinen Einkauf zu bezahlen hat.

Unglaublich: Rewe erlaubt jetzt tatsächlich Kunden, sich einfach nach vorne zu bewegen und so vorzudrängeln. Natürlich darf sich das aber nicht jeder Kunde erlauben, sondern nur eine ganz bestimmte Gruppe. Sie müssen sogar überhaupt nicht mehr anstehen!

Rewe ändert Regeln an der Kasse – nicht alle profitieren

Bevorzugt werden jetzt Rettungskräfte, die jetzt auch eine „Rettungsgasse“ beim Einkaufen haben. Ein Rewe-Markt in Freigericht (Hessen) hat einen Pilotversuch gestartet. Der Gedanke dahinter besteht darin, dass Rettungssanitäter nicht immer die Zeit haben, um geduldig an der Kasse zu warten. Kommt theoretisch ein Notruf rein, während man an der Kasse steht, müsste der Sanitäter alles stehen und lieben lassen, um zum Einsatz zu fahren. Deshalb reagiert Rewe und will den Rettungskräften eine Stütze bieten.

Bisher soll die Idee gut ankommen, auch andere Kunden würden Verständnis zeigen und die Aktion unterstützen. Gegenüber dieser Redaktion erklärt eine Rewe-Sprecherin: „Die Idee stammt vom Team des Rewe in Freigericht selbst. Im Ort gibt es eine Rettungsleitstelle, Rettungskräfte mussten oft ihren Einkauf abbrechen und beispielsweise ihr Mittagessen liegen lassen, wenn ihr Alarm losging.“

Pilotprojekt soll ausgeweitet werden

Und weiter: „Sie hatten keine Zeit, an der Kasse zu warten. Dies hat das Rewe-Team bemerkt und die ‚Rettungsgasse an der Kasse‘ ins Leben gerufen. Die Rettungsgasse soll ihnen die Chance bieten, ihren Einkauf schnell zu tätigen und auch mitzunehmen.“

Wird das Pilotprojekt jetzt auch auf andere Städte ausgeweitet, gar zum neuem Standard bundesweit? Das wiegelt die Sprecherin dieser Redaktion gegenüber noch ab, sagt aber auch: „Aktuell ist das Angebot ein Einzelfall, wir werden es aber in den Märkten der Rewe-Region Mitte ausrollen und sind gerade an der Vorbereitung dafür.“