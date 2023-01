Rewe testet neues Angebot – betroffene Kunden müssen sich beim Einkaufen umstellen

Immer wieder versuchen es die Lebensmittel-Händler mit neuen Aktionen und Ideen. Jetzt will Rewe ein irres Projekt testen.

Damit Rewe-Kunden in ländlichen Gebieten mehr Möglichkeiten aufs Einkaufen haben, plant die Supermarktkette jetzt den Einsatz von Einkaufs-Bussen.

Rewe testet neues Angebot

Gemeinsam mit der Deutschen Bahn will die Rewe das Konzept umsetzen. Ab März 2023 beginnt das Pilotprojekt in Nordhessen, wie die Deutsche Bahn am Freitag (20. Januar) in Berlin mitteilte. 18 Meter ist der Einkaufs-Bus lang und soll ein komplettes Sortiment fassen. 700 verschiedene Produkte – so, wie sie ein regulärer Supermarkt anbietet.

So werden im „Supermarkt auf Rädern“ neben frischem Obst und Gemüse auch Kühlprodukte, Frischwaren und Getränke sowie Kosmetik angeboten. Ein Teil des Sortiments seien auch regionale Waren und Fairtrade- sowie Bio-Produkte. Dafür hat man den Bus umgebaut und im Vergleich zu einem regulären Linienbus fasst dieser zusätzlich noch Klimaanlagen und Hochleistungsakkus. Damit werden die Märkte bis zu acht Stunden ohne externe Stromversorgung betrieben.

Ein Einkaufsbus für ländliche Gebiete wird auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) von der Deutschen Bahn und dem Handelskonzern Rewe präsentiert. Im März soll nach Bahnangaben ein Pilotprojekt in Nordhessen beginnen. Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Frank Klingenhöfer, Vorstand DB Regio AG: „Mit uns kommt der Supermarkt direkt vor die Haustür. Der Einkaufs-Bus soll in ländlichen Gebieten eine alltagstaugliche Alternative zum Auto werden. Wenn unser Bus die Dinge des täglichen Bedarfs in den Ort bringt, muss niemand mehr in die nächste Stadt fahren. Das ist nicht nur bequem, sondern auch klimafreundlich und sichert qualitativ hochwertige Versorgung in der Fläche. So gelingt die Mobilitätswende.“

„Supermarkt auf Rädern“ ab März 2023

Der Einkaufs-Bus soll zu festen Zeiten Gemeinden in den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg anfahren. Der Bus solle in ländlichen Gebieten eine alltagstaugliche Alternative zur Einkaufsfahrt mit dem Auto werden, erläuterte Klingenhöfer.

Jürgen Scheider, Vorsitzender Geschäftsleitung Rewe-Mitte: „Was auf der Schiene begann, findet auf der Straße seine Fortsetzung: Ende 2021 tourte der Rewe-Supermarktzug durch Hessen. Aus dieser Aktion ist unser neues Projekt entstanden. Der Gedanke dabei ist, neue Wege in der Nahversorgung zu erschließen – mobil, regional und nachhaltig.“