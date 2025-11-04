Kunden boykottieren Weihnachtsprodukte bei Rewe, Netto & Co. – dann passiert es!

Die Preise für Weihnachtsleckereien in diesem Jahr haben es in sich. Im Netz beschweren sich die Kunden von Rewe, Netto und Co. bereits seit Wochen über die Preissteigerung bei Lebkuchen, Dominosteinen und anderen saisonalen Süßigkeiten.

Die hohen Preise lösten einen regelrechten Boykott aus. Viele weigerten sich, die überteuerten Produkte bei Rewe, Netto und der Konkurrenz zu kaufen. Andere konnten sie sich – selbst wenn sei gewollt hätten – sowieso nicht mehr leisten. Nun scheint ihr Durchhaltevermögen Früchte zu tragen.

Plötzliche Preis-Offensive bei Netto überrascht Kunden

„Nicht zu kaufen bringt doch was!“, freute sich jüngst ein Netto-Kunde in einem „Reddit“-Forum. Wer hätte das gedacht? Offensichtlich haben die Kunden mit ihrer Kaufzurückhaltung Druck auf die Lebensmittelhändler ausgeübt. So fand dieser Kunden zuletzt bei Netto überraschenderweise rabattierte Baumkuchen im Aktionsregal.

+++ Schoko-Boykott vor Weihnachtssaison! Wer soll das bei Kaufland, Lidl & Co. noch bezahlen? +++

Diese kosteten zuletzt 4,99 Euro das Stück – auch beim Konkurrenten Penny. Das hatte bereits für einen regelrechten „Baumkurchen-Rant“ auf Reddit gesorgt. „Bei Netto hat die für 4,99 Euro pro 300-Gramm-Teil einfach keiner gekauft!“ Jetzt waren sie jedoch in der Werbung – und zwar für den Normalpreis von 3,99 Euro. Doch damit nicht genug.

Netto rabattiert Baumkuchen

Da einige der Baumkuchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von 1. Dezember immer noch in den Regalen liegen ließen, lies der Discounter diese noch einmal um 30 Prozent rabattieren. Erst dann habe besagter Kunde zugeschlagen: für 2,79 Euro pro Stück. „2,79 für 300 Gramm ist zwar immer noch nicht 2,59 für 400 Gramm (2020), aber eine Preiserhöhung bzw. ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das ich akzeptabel finde.“

Mehr Themen:

Sein Fazit: „Etwas nicht zu kaufen, bringt sehr wohl etwas, wenn viele Menschen sich so verhalten! Offenbar wirkt ein Boykott doch, denn bevor Netto den Baumkuchen entsorgen muss, hauen sie ihn lieber reduziert raus.“ Das finden auch andere Reddit-Nutzer „stark“. Viele würden sich immer nur über die Preise beschweren und trotzdem kaufen. Nun habe sich das Blatt also endlich gewendet.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Ich hab‘ den auch nicht gekauft für 4,99, obwohl ich das relativ locker bezahlen könnte. Aber das ist nicht der Punkt, denn irgendwann ist eine Grenze erreicht“, stellt ein Nutzer daraufhin klar, „wo Preis und Ware nicht im Verhältnis zueinander stehen. Offenbar haben hier viele so gedacht, top. Es wirkt eben doch!“ Auch andere „sehen es absolut nicht mehr ein“, die hohen Preise zu bezahlen. „Diese ganzen Preiserhöhungen sind nur Profitgier und haben nichts mehr mit Rohstoffpreisen oder Lieferketten zu tun.“