Rewe, Netto und Co.: Nach über zehn Jahren! Produkt wird plötzlich deutlich teurer – das steckt dahinter

Gefühlt vergeht kaum eine Woche, ohne dass bei Rewe, Netto und Co. die Preise für irgendein Produkt in die Höhe schießen. Doch die Preiserhöhung, um die es hier geht, wurde tatsächlich bereits vor knapp zwei Jahren beschlossen – also noch vor den Krisen rund um Inflation und den Ukraine-Krieg.

Bereits am 24. März 2021 hat die Bundesregierung beschlossen, eine ganz bestimmte Steuer Jahr für Jahr sukzessive anzuheben. Das hat Auswirkungen auf ein Produkt, das unter anderem im Kassenbereich von Rewe, Netto und Co. angeboten wird.

Rewe, Netto und Co.: Tabaksteuer wird angehoben

Die Rede ist von Zigaretten und E-Zigaretten. 2021 wurde beschlossen, die Tabaksteuer Jahr für Jahr immer etwas zu erhöhen – und damit werden auch die Glimmstängel für den Verbraucher teurer. Von 2022 bis 2026 soll die Tabaksteuer für einer 20er-Packung Zigaretten jährlich um durchschnittlich 8 Cent teurer werden.

In diesem Jahr ist es sogar noch ein kleines bisschen mehr: Seit Januar 2023 kommen sogar 10 Cent zusätzlich pro Kippenschachtel drauf. Im Durchschnitt kostet eine 20er-Packung somit in diesem Jahr etwa 7,70 Euro. Und es kommt noch dicker: Laut „HNA“ soll die Erhöhung 2025 und 2026 sogar bei jeweils 15 Cent liegen.

Und ziehen die Verantwortlichen die weiteren Erhöhungen wie geplant durch, kostet eine Packung Zigaretten in drei Jahren knapp 8,20 Euro.

Auch E-Zigaretten betroffen

Doch nicht nur die klassischen Zigaretten sind von den Preiserhöhungen betroffen . Auch E-Zigaretten werden teurer – wenn auch erst ab 2024. Dann wird die Steuer für 10 Milliliter Liquid auf 2 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer angehoben. Im Folgejahr werden daraus 2,60 Euro plus Mehrwertsteuer – und 2026 dann 3,20 Euro plus Mehrwertsteuer.

Heißt: Wenn 10 Milliliter Liquid aktuell knapp 4 Euro kosten würden, müssten Dampfer ab 2026 zwischen 7 und 8 Euro für dieselbe Menge blechen.