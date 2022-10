Rewe: Nächstes beliebtes Produkt fliegt aus den Regalen – vor allem Frühstücks-Fans schauen in die Röhre

Schlechte Nachrichten für Kunden von Rewe! Sie werden ihr Frühstück demnächst anders gestalten müssen. Denn der Supermarkt wirft jetzt eine besonders beliebte Marke aus dem Sortiment. Und die versorgte bisher die Kunden mit einer ganzen Palette von Frühstücksartikeln.

Wer morgens lieber auf Alternativen zur geschmierten Stulle zurückgreift, wird sich nun umorientieren müssen. Denn alles kann Rewe mit seiner Eigenmarke nicht ersetzen.

Rewe: Streit mit Hersteller eskaliert

Es geht mal wieder um die Preise. Der Supermarkt hat sich nun mit einem großen Hersteller angelegt, der die Märkte bisher mit Frühstück-Produkten belieferte. Egal ob Müslis oder Cornflakes, die Kelloggs Company hat zahlreiche Varianten im Angebot. Doch die wirst du von nun an nicht mehr in den Filialen finden.

Weil Kelloggs die Preise zum 1. November erhöhen wollte, nahm der Supermarkt als Konsequenz die Produkte aus dem Sortiment. Das Unternehmen wiederum stoppte die Lieferungen. Auf die Frage, wieso der Markt so entschlossen reagierte, hieß es, es habe „kein gemeinsames Verständnis von angemessenen Preiserhöhungen“ gegeben. Kelloggs äußerte sich auf Nachfrage der „Lebensmittelzeitung“ nicht dazu.

Wegen der aus Sicht des Supermarkts zu hohen Preisforderungen ersetzt er die fehlenden Produkte nun mit Artikeln der Eigenmarke „ja!“. Allerdings war das vorherige Angebot an Cornflakes von „Choco Krispies“, „Frosties“, „Froot Loop“ und den originalen Cornflakes mit dem Hahn auf der Verpackung äußerst breit gefächert und bei den Kunden sehr beliebt.

Rewe wirft die Kellogs-Produkte aus dem Regal. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Viele Produkte fliegen aus den Regalen

Nicht nur Müsli- und Cornflakes-Liebhaber müssen von nun an auf die Markenware verzichten. Auch bei Süßigkeiten und Getränken liegen die Supermärkte mit verschiedenen Herstellern im Streit. So geht es nun auch den Produkten von Mars an den Kragen. Welchen Rattenschwanz das nun für Kunden von Rewe hinter sich herzieht, erfährst du hier.