Rewe-Mitarbeiterin deckt auf: Diesen Fehler machen 99 Prozent der Kunden

Wer bei Rewe, Kaufland und Co. einkaufen geht, der weiß, dass hier einige Regeln gelten. So etwa, dass man Produkte kaufen muss, an denen man sich bereits bedient hat. Oder dass man Zeitungen und Zeitschriften erst nach dem Bezahlen lesen darf (mehr dazu hier).

Hier und da gelten aber natürlich auch ungeschriebene Gesetze, deren Einhaltung die Mitarbeiter von Supermärkten und Discountern als selbstverständlich erachten. Doch einen Fehler begeht dennoch fast jeder Kunde, wie eine Rewe-Mitarbeiterin jetzt offenbart.

Rewe: Kunden machen großen Fehler am Kassenband

Und der Tatort des großen Fehler-Geschehens ist die Kasse – genauer gesagt das Kassenband. Wer seine Lebensmittel auch mit nach Hause nehmen will, der kommt nicht umhin, sie einmal auf’s Kassenband für die Kassierer gelegt zu haben. Ausnahmen bilden hier natürlich die SB-Kassen von Rewe, Edeka und Co., an denen die Kunden selbst für das Scannen ihrer Artikel verantwortlich sind.

Doch wer schon mal eine oder mehrere Flaschen und Dosen auf’s Band gelegt hat, der weiß: Legt man sie waagerecht darauf, rollen sie einfach davon. Für einige Kunden wird dieser Fehler wohl schon nasse Füße bedeutet haben.

Tatsächlich soll die Kundschaft, die Getränke falsch auf’s Kassenband legt, aber gar nicht in der Minderheit sein. Denn wie eine angebliche Rewe-Mitarbeiterin laut „tz“ jetzt im Netz offenbart, begehen 99 Prozent der Kunden diesen Fehler. „Das Problem dabei ist, dass sie rollen. Wenn sich das Band bewegt, rollen die oft einfach immer weiter nach hinten, sodass man nicht rankommt. Bei Glasflaschen kann auch mal was kaputtgehen.“

Rewe: „Physik ist schwer“

Doch auch immer mehr Kunden scheinen auf den Trichter zu kommen, dass man Flaschen und Dosen senkrecht auf’s Band legen sollte, um das Wegrollen zu vermeiden. So kommentiert auf Twitter etwa ein Nutzer: „Sollte ich den Life Hack ‚Flaschen quer legen‘ verraten oder sie noch in 3 Jahren runde Gegenstände auf dem Rollband wieder nach vorn schieben lassen?“ Ein anderer geht dagegen härter mit der Supermarkt-Kundschaft ins Gericht: „Warum Leute immer wieder Flaschen so auf das Laufband legen, dass sie hin- und herrollen, wenn das Band startet oder stoppt. Und dann ganz verwirrt hinterherschauen… Tja, Physik ist schwer!“

Wenn in deinem Einkaufswagen bei Rewe, Aldi und Co. demnächst auch Flaschen und Dosen landen sollten, weißt du nun was zu tun ist. Das werden dir im Stillen sicher nicht nur die Kassierer danken.