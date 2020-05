Rewe: Mann steht vor Gewürzregal – und macht unglaubliche Entdeckung! „Kann nicht glauben, dass...“

In einem Rewe-Markt hat ein Kunde eine unerwartete Entdeckung gemacht, von der nur die wenigstens wissen dürften. (Symbolfoto)

Supermärkte wie Rewe, Edeka und Co. sind tägliche Anlaufstellen für Millionen Deutsche. Trotzdem können die Läden immer noch für Überraschungen gut sein, wie der Einkauf eines Kunden bei Rewe zeigt.

Der Mann machte dort nämlich eine Entdeckung, von der nur die wenigsten Rewe-Kunden wissen.

Rewe: Kunde steht staunend vor Gewürzregal

Obwohl es das Supermarkt-Unternehmen Rewe schon seit fast 100 Jahren gibt, halten die Läden immer noch die ein oder andere Überraschung für ihre Kunden bereit.

So ist ein Mann in München völlig erstaunt, als er in der Gewürzabteilung herausfindet, dass man die entsprechenden Regalböden ausziehen kann.

Nun Mal ehrlich. Wer weiß, dass man im Gewürzregal die Böden ausziehen kann? WOW! pic.twitter.com/8gvD01vMS8 — Volker Dobler (@volkerdobler) May 16, 2020

„Nun mal ehrlich: Wer weiß, dass man im Gewürzregal die Böden ausziehen kann? WOW!“, schreibt der Rewe-Kunde auf Twitter zu einem Video, um seine Feststellung zu teilen. Der Beitrag, in dem der Mann lediglich einzelne Böden aus dem Regal zieht, wurde bisher über 20.000 Mal angesehen.

„Was verschweigen die da oben uns noch alles?!“

Außerdem hat das Video über 100 Kommentare, in denen Twitter-User ebenfalls ihr Erstaunen und Unwissen über die ausziehbaren Regale gestehen – auf humorvolle Art:

„Was verschweigen die uns da oben noch alles?!“

„Mein Leben wäre völlig anders verlaufen, wenn ich das nur früher gewusst hätte.“

„Nicht wahr?! Habe ich noch nie gesehen. Mega!“

„Hab schon viel darüber gelesen und kann es nicht glauben, dass es wahr ist.“

Viele Kommentatoren kündigen auch an, die Entdeckung gleich beim nächsten Rewe-Einkauf selbst testen zu wollen. Und spekulieren gleichzeitig darüber, welchen Sinn das ausziehbare System hat.

------------------------------------

Mehr Themen:

-----------------------------------

So gehen viele davon aus, dass die ausziehbaren Regale vor allem den Angestellten des Supermarktes das Einräumen erleichtern soll. (kv)